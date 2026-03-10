Socavones y colapso cloacal: Marcos Calvente declaró la emergencia y pidió la intervención de AYSAM

Aysam colector cloacal en el Corredor del Oeste portada.jpg Por una obra cloacal de AYSAM, Calvente declaró la emergencia ambiental mientras se ejecutan. Nuevamente, los desbordes provocaron daños en las calles, según un decreto publicado este martes. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

La medida regirá durante todo el tiempo que demanden las obras de reparación y mitigación ambiental, mientras se ejecuta la renovación del colector. Además, el municipio pidió a la empresa Aguas Mendocinas, (AYSAM) que adopte medidas de control y seguimiento para reducir el impacto sanitario y ambiental en la zona afectada.

Antecedentes de otra emergencia ambiental en Guaymallén

En septiembre del 2025, Calvente también declaró la emergencia ambiental por el derrame de líquidos cloacales en las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, Los Corralitos. La problemáticas es identica, una colectora que conduce los desechos de distintos departamentos hacia una planta de tratamiento, superó la capacidad de contención y generó una sitiación ambiental más compleja.

Litros de aguas servidas se arrojaron al Canal Pescara para descomprimir la colectora.

Una obra de AYSAM permitió que la situación se normalizara con el correr de los meses. Mientras tanto, el tema generó una gran preocupación entre los vecinos y el municipio.

cloacas obras corralitos aysam El año pasado Calvente declaró la emergencia ambiental en Los Corralitos. Imagen de archivo. Foto: Municipalidad de Guaymallén

El pedido de Marcos Calvente a AYSAM

El Decreto del intendente Marcos Calvente declara la emergencia ambiental para los sectores comprendidos por la traza de calle Tirasso y un área de afectación dados por los límites al Sur: líneas de Ferrocarril General San Martín, al Norte: calle Profesor Mathus, al Este: calle Antonelli, al Oeste: calle Nuestra Señora del Carmen; que pudiesen ser afectadas, en los Distritos de El Sauce y Buenas Nueva.

En la norma emplaza a AYSAM "en lo relativo a la situación sanitaria existente en la zona y de persistir los sucesos, que proceda a tomar medidas de control y efectuar un seguimiento tendiente a mitigar el impacto ambiental que provoca la emergencia".

A la vez, pone en conocimiento al Departamento General de Irrigación, al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial del Gobierno de Mendoza.