Desborde cloacal en calle Tirasso: AYSAM aseguró que la obra ya tiene 70% de avance

El conducto afectado es crucial, ya que transporta los efluentes de las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario. Según informes, el colector presenta un deterioro estructural significativo, situación que se agravó en los primeros días de marzo. La emergencia ambiental y sanitaria se oficializó a través del Decreto Municipal 1068.

obras tirasso 2 Los efluentes cloacales a cielo abierto obligaron a la declaración de Emergencia Sanitara y Ambiental en distritos de Guaymallén.

Avanzan las obras de AYSAM en la zona del colector cloacal colapsado

Humberto Mingorance, titular de AYSAM, explicó este martes en radio Nihuil que "dentro de lo malo que pasó, que es un colapso de un tramo importante del colector en calle Tirasso, es que ya venimos ejecutando y estamos en un 70% de ejecución de obra", señaló.

Mingorance destacó que las obras de colectores cloacales se realizan desde la menor pendiente a la mayor, en este caso, de norte a sur. La prioridad a esta obra se dio hace poco más de un año debido a los constantes colapsos que los vecinos han experimentado.

El funcionario provincial también resaltó en la entrevista con Nihuil, la importancia de la decisión del gobernador de destinar fondos del resarcimiento a obras de agua y saneamiento, lo que permitió priorizar esta obra. Ante el colapso, la opción inmediata es reparar el colector. Sin embargo, dada la proximidad de la nueva obra (a 50 metros del colapso), se aceleraron los procesos para dar continuidad a la obra nueva y evitar un doble gasto.

El titular de AYSAM subrayó que, al realizar este tipo de intervenciones en calzadas completas, se renueva la calzada dentro del contrato. Esto significa que no solo se renueva el colector, sino que también se deja el asfalto nuevo. Ante las quejas de Calvente, Mingorance aclaró que probablemente le toque hacer los nexos con las otras calles que conectan con el colector.

humberto mingorance aysam Humberto Mingorance, titular de Aysam.

Sobre las obras para solucionar la emergencia ambiental en Guaymallén

Humberto Mingorance explicó que, dado que se trata de un colector en los tramos finales, que recolecta una buena parte de la ciudad de Guaymallén, con muchísimos habitantes, tiene un gran diámetro. Por lo tanto, no hay sistemas de bombeo que soporten hacer un bombeo cerrado de bypass. En este caso, se ha conectado una boca de registro al canal de riego, desviando el flujo 300 metros para que vuelva al colector y siga su curso.

Este bypass garantiza la continuidad del servicio cloacal, que es continuo y no se puede cortar. En paralelo, se ha hecho otro bypass para garantizar el riego, asegurando que los efluentes cloacales no toquen el agua de riego. En dos o tres semanas, se espera terminar de colocar el colector nuevo. El único inconveniente es que el colapso ha afectado a algunos frentistas, a quienes ya se está dando solución para asegurar la entrada y salida de sus propiedades.

Fuentes: Radio Nihuil, Aysam y Archivo Diario UNO