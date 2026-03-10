Mezclas o combinaciones sencillas que te ayudarán a perfumar tu casa todo el día

Planta lavanda

Aromatizantes caseros

Opción 1

1 taza de suavizante para ropa

4 cdas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua caliente

Recipiente con atomizador

El primer paso es verter la taza de suavizante de ropa del aroma que mejor desees en el recipiente. A continuación, agrega las cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio y la taza de agua caliente, REVUELVE la mezcla lentamente. Llena el atomizador con agua fría y utiliza después de realizar la limpieza de tu casa para mantener un aroma fresco y limpio.

Opción 2

3/4 de taza de sal de grano

5 cucharadas de suavizante de tela

1 cucharada de alcohol

10 clavos de olor

El primer paso consiste en agregar la sal en un recipiente pequeño e incorporar poco a poco las cucharadas de suavizante de tela. Revuelve la mezcla y vierte la cuchara de alcohol. Vuelve a mezclar hasta obtener una pasta húmeda y deja reposar unos minutos. Entierra los clavos de olor en la pasta y coloca en tu cuarto o sala para que desprenda su olor. Este aromatizante casero para la casa sirve como repelente de moscas y mosquitos.

Vinagre El vinagre, combinado con otros ingredientes, ayuda a aromatizar la casa.

Vinagre con naranja

El vinagre es muy usado no solo para limpiar la casa, sino también para aromatizarla. A continuación te enseñaremos a hacer un perfume casero usando como base vinagre.

Vinagre blanco

Frasco con tapa

Colador

Recipiente con rociador

Cáscaras de naranja

El primer paso es colocar en el recipiente con tapa todas las cáscaras de naranja (Pueden ser reemplazadas por cáscaras de limón o naranja). Añade el vinagre blanco hasta que se cubran todas las cáscaras. Cierra el recipiente y se debe dejar reposar durante 15 días, en un sitio fresco y oscuro de la casa. Una vez pasados los 15 días, abre el recipiente y cuela la mezcla. Vierte la preparación en el recipiente con rociador y listo, ya podrás perfumar tu casa.