Mezclas o combinaciones sencillas que te ayudarán a perfumar tu casa todo el día

Te enseñamos algunas combinaciones o mezclas con ingredientes caseros que sirven para perfumar tu casa en todo momento

Paula Alonso
¿Cómo perfumar la casa de manera natural?

Muchas personas eligen aromatizar sus hogares con elementos o ingredientes naturales, y de esta manera evitan usar aerosoles o aromatizantes industriales. A continuación te enseñaremos a hacer mezclas, combinaciones o ideas sencillas que sirven para perfumar la casa todo el día.

Plantas

Las plantas son siempre una idea genial para poder no solo decorar la casa, sino que también sirve para aromatizar los ambientes. Puedes colocar lavanda, menta, romero, albahaca, etc.

Planta lavanda

Aromatizantes caseros

Opción 1

  • 1 taza de suavizante para ropa
  • 4 cdas de bicarbonato de sodio
  • 1 taza de agua caliente
  • Recipiente con atomizador

El primer paso es verter la taza de suavizante de ropa del aroma que mejor desees en el recipiente. A continuación, agrega las cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio y la taza de agua caliente, REVUELVE la mezcla lentamente. Llena el atomizador con agua fría y utiliza después de realizar la limpieza de tu casa para mantener un aroma fresco y limpio.

Opción 2

  • 3/4 de taza de sal de grano
  • 5 cucharadas de suavizante de tela
  • 1 cucharada de alcohol
  • 10 clavos de olor

El primer paso consiste en agregar la sal en un recipiente pequeño e incorporar poco a poco las cucharadas de suavizante de tela. Revuelve la mezcla y vierte la cuchara de alcohol. Vuelve a mezclar hasta obtener una pasta húmeda y deja reposar unos minutos. Entierra los clavos de olor en la pasta y coloca en tu cuarto o sala para que desprenda su olor. Este aromatizante casero para la casa sirve como repelente de moscas y mosquitos.

Vinagre
El vinagre, combinado con otros ingredientes, ayuda a aromatizar la casa.&nbsp;

El vinagre, combinado con otros ingredientes, ayuda a aromatizar la casa.

Vinagre con naranja

El vinagre es muy usado no solo para limpiar la casa, sino también para aromatizarla. A continuación te enseñaremos a hacer un perfume casero usando como base vinagre.

  • Vinagre blanco
  • Frasco con tapa
  • Colador
  • Recipiente con rociador
  • Cáscaras de naranja

El primer paso es colocar en el recipiente con tapa todas las cáscaras de naranja (Pueden ser reemplazadas por cáscaras de limón o naranja). Añade el vinagre blanco hasta que se cubran todas las cáscaras. Cierra el recipiente y se debe dejar reposar durante 15 días, en un sitio fresco y oscuro de la casa. Una vez pasados los 15 días, abre el recipiente y cuela la mezcla. Vierte la preparación en el recipiente con rociador y listo, ya podrás perfumar tu casa.

