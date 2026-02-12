Cómo hacer un aromatizante casero con varitas de bambú para perfumar el hogar

Existen difusores comerciales con luces de colores que necesitan energía para poder funcionar, pero también hay opciones más naturales y que no implican un gasto energético extra. Lo único que tienes que hacer es aprender a hacer este dispositivo utilizando ingredientes que seguro tienes en casa.
Los perfumes caseros nos permiten personalizar la fragancia que queremos que tenga nuestro hogar, así que podemos combinar diferentes opciones, manzana con canela, limón con naranja o tus esencias favoritas. A continuación, te dejamos una guía con los ingredientes y los pasos a seguir.
Ingredientes
- 1/4 de taza de aceite neutro (puede ser de almendra, de cártamo o mineral).
- Un chorro de alcohol de limpieza.
- 15 gotas del aceite esencial que más te guste.
- Contenedor (puede ser una botella o un florero de cerámico)
- Varitas de madera ligera o bambú.
Cómo hacer un aromatizante para el hogar
Comienza colocando 1/4 de taza del aceite neutro en el contenedor elegido para conformar la base de tu aromatizante. Suma un poco de alcohol y las gotas del aceite esencial que tengas en casa, puede ser de lavanda, cítrico, vainilla, coco o el que más te guste.
El alcohol es para que las varitas de bambú absorban el aceite más fácilmente. Si el alcohol no es fuerte, su contenido de agua es mayor y no obtendrás un líquido homogéneo, por lo que resultará en la separación del agua y aceite.
Es importante que elijas un contenedor adecuado, puede ser una botella o un florero de vidrio o cerámica, puedes buscar una opción pequeña pero decorativa. Lo más importante es la forma de la botella, debe tener el cuello estrecho pero con suficiente espacio para 8 o 10 varitas. Si el cuello es ancho y la superficie está expuesta al aire, provocará una evaporación más rápida.
Por último, debes colocar las varitas de ratán o bambú. Las puedes comprar en tiendas de decoración o supermercados en secciones donde se vende material para hacer canastas.