Inicio Sociedad temblor
Movimiento telúrico

Un temblor con epicentro en Chile se sintió fuerte en Mendoza

El temblor tuvo una magnitud estimada de 6.2 grados y ocurrió cerca de las 10.35

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La alerta que llegó a Google segundo antes del temblor.

La alerta que llegó a Google segundo antes del temblor.

Un fuerte temblor se sintió en Mendoza a media mañana de este jueves. El epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar en Chile y se sintió en toda la provincia.

El temblor movió el piso de Mendoza aproximadamente a las 10.30 de este jueves, con una intensidad de 6.1 grados, epicentro en Chile y una profundidad de 21 kilómetros, según los primeros reportes oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Senapred/status/2021943043587551283&partner=&hide_thread=false

Las autoridades de Chile descartaron el alerta de tsunami en el país trasandino minutos después del sismo, por lo que no tuvo repercusiones de consideración.

Incluso ocurrió la particularidad de que Google envió una alerta a los usuarios en Mendoza unos segundos antes de que el temblor se sienta en la provincia.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar