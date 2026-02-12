Un temblor con epicentro en Chile se sintió fuerte en Mendoza

El temblor movió el piso de Mendoza aproximadamente a las 10.30 de este jueves, con una intensidad de 6.1 grados, epicentro en Chile y una profundidad de 21 kilómetros, según los primeros reportes oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.