Un temblor con epicentro en Chile se sintió fuerte en Mendoza

Un fuerte temblor se sintió en Mendoza a media mañana de este jueves. El epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar en Chile y se sintió en toda la provincia.
El temblor movió el piso de Mendoza aproximadamente a las 10.30 de este jueves, con una intensidad de 6.1 grados, epicentro en Chile y una profundidad de 21 kilómetros, según los primeros reportes oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.
Las autoridades de Chile descartaron el alerta de tsunami en el país trasandino minutos después del sismo, por lo que no tuvo repercusiones de consideración.
Incluso ocurrió la particularidad de que Google envió una alerta a los usuarios en Mendoza unos segundos antes de que el temblor se sienta en la provincia.