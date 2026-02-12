Pánico en vivo: así reaccionó Daniela Gutiérrez cuando tembló en Mendoza

El temblor que paralizó la TV mendocina

Lo que parecía una mañana tranquila cambió en cuestión de segundos. Mientras Sentí Vendimia avanzaba con normalidad en la programación de Canal 7, un movimiento sísmico sacudió Mendoza y se sintió con claridad dentro del estudio. Las cámaras siguieron grabando. El piso vibró. Las miradas se cruzaron. Y el miedo se volvió imposible de disimular.

La reacción de Daniela Gutiérrez que dejó a todos en shock. Pues en pleno aire, Daniela Gutiérrez, reconocida periodista del canal, interrumpió su discurso al sentir el temblor. Su gesto cambió de inmediato: sorpresa, tensión y una pausa cargada de incertidumbre que se trasladó directo a los hogares mendocinos.