Pánico en vivo: así reaccionó Daniela Gutiérrez cuando tembló en Mendoza

Un compañero dio el aviso y el miedo recorrió las extremidades de cada una de las personas allí presentes. Un temblor sorprendió a Mendoza esta mañana mientras el programa Sentí Vendimia salía en vivo por la pantalla de Canal 7. La periodista Daniela Gutiérrez quedó en el centro de un momento que heló la sangre.
El temblor que paralizó la TV mendocina
Lo que parecía una mañana tranquila cambió en cuestión de segundos. Mientras Sentí Vendimia avanzaba con normalidad en la programación de Canal 7, un movimiento sísmico sacudió Mendoza y se sintió con claridad dentro del estudio. Las cámaras siguieron grabando. El piso vibró. Las miradas se cruzaron. Y el miedo se volvió imposible de disimular.
La reacción de Daniela Gutiérrez que dejó a todos en shock. Pues en pleno aire, Daniela Gutiérrez, reconocida periodista del canal, interrumpió su discurso al sentir el temblor. Su gesto cambió de inmediato: sorpresa, tensión y una pausa cargada de incertidumbre que se trasladó directo a los hogares mendocinos.
"Necesito saber si mis hijos están bien" alcanzó a decir, mientras el estudio permanecía en absoluto silencio sientiendo cada movimiento del piso. Durante unos segundos eternos, nadie supo si continuar o evacuar.
Un temblor con epicentro en Chile se sintió fuerte en Mendoza
El temblor movió el piso de Mendoza aproximadamente a las 10.30 de este jueves, con una intensidad de 6.1 grados, epicentro en Chile y una profundidad de 21 kilómetros, según los primeros reportes oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
El epicentro del temblor tuvo lugar en la zona de Coquimbo, Chile. Más concretamente en la localidad turística de La Serena, a 15 kilómetros al sureste del parque Fray Jorge, según informó el Centro Sismológico Nacional de ese país.