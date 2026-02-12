Tras la "histórica" media sanción en el Senado que logró el oficialismo para la reforma laboral, este jueves la Cámara de Diputados de la Nación será el escenario de una jornada clave para la agenda del Ejecutivo, que buscará avanzar con dos proyectos de alto impacto: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que apunta a la baja de edad en la imputabilidad de menores, y la ratificación del Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea.
Tras la victoria en el Senado, el gobierno nacional va por la baja en la edad de imputabilidad
Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad de menores a 14 años. El Ejecutivo cuenta con el apoyo de aliados para el nuevo Régimen Penal Juvenil
Ambos proyectos llegan tras obtener dictámenes de mayoría en comisiones el miércoles. Para la baja de edad en la imputabilidad de menores el oficialismo tuvo que retirar el texto original y "negociarlo" con los bloques aliados.
El oficialismo (La Libertad Avanza) llega a la sesión con una base sólida de votos gracias al apoyo de sus aliados estratégicos: PRO, UCR, MID e Innovación Federal.
La oposición ya manifestó el rechazo. Tanto Unión por la Patria como el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría manteniendo la edad de imputabilidad en 16 años. La Iglesia Católica también se ha manifestado en contra de la modificación.
Se estima que la sesión será maratónica, extendiéndose entre 14 y 16 horas debido a la cantidad de oradores anotados.
De aprobarse hoy, ambos proyectos pasarán al Senado para su sanción definitiva, lo que marcaría un triunfo legislativo importante para el gobierno en este inicio de 2026.
Régimen Penal Juvenil: la baja de la edad de imputabilidad de menores
El proyecto central busca reemplazar la ley vigente (heredada de la última dictadura) y establece un nuevo sistema de responsabilidad para menores.
El punto más polémico es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
- Escala de penas: se propone un sistema progresivo. Para menores de 14 años, la escala penal se reduciría a la mitad; para los de 15, a un tercio.
- Delitos Graves: la privación de la libertad se reserva como último recurso para delitos de extrema gravedad, como homicidios, abusos sexuales con acceso carnal o secuestros extorsivos.
- Justicia Restaurativa: se incluyen medidas alternativas como servicios comunitarios, reparación del daño y mediación para delitos menores, buscando la resocialización antes que el encierro.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea
En paralelo, el gobierno nacional busca que Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el acuerdo comercial firmado formalmente el pasado 17 de enero.
- Objetivo: crear una zona de libre comercio que alcance a más de 800 millones de personas.
- Beneficios según el oficialismo: impulso a las exportaciones de bienes y servicios, mayor competitividad y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo.
- Críticas de la oposición: los sectores detractores, liderados por Unión por la Patria, cuestionan la celeridad del tratamiento (el texto supera las 4.000 páginas) y el posible impacto negativo en la industria nacional y el empleo local.