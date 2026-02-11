Para bajar la imputabilidad de menores, el oficialismo consiguió firmar dictamen de mayoría en Diputados

Imputabilidad menores: el nudo del conflicto: ¿13 o 14 años?

El punto más álgido de la discusión es la edad de imputabilidad. El Gobierno, impulsado por la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, envió originalmente un texto que fijaba el límite en los 13 años. Sin embargo, la falta de consenso con los bloques "dialoguistas" (como el PRO y la UCR) obligó a una maniobra de último momento.

Argentina mantiene actualmente una ley de la dictadura (Ley 22.278) que fija la edad de imputabilidad en los 16 años, dejando un vacío legal sobre qué hacer con los menores de esa edad que cometen delitos graves.

Los 3 puntos clave de la nueva propuesta

A pesar de las idas y vueltas, el corazón de la reforma busca establecer un sistema de "justicia especializada":

Financiamiento Detallado: El nuevo texto incluye una partida específica de más de $23.700 millones para infraestructura, buscando evitar que los menores terminen en cárceles comunes con adultos.

Medidas Socioeducativas: Se proponen alternativas a la prisión para delitos menores, como tareas comunitarias y reparación del daño.

Régimen de Penas: Para delitos gravísimos (homicidios, violaciones), se establecen penas privativas de la libertad en centros especializados.

El estado de situación actual

Tras haber retirado el proyecto el martes 10 de febrero por falta de apoyo para los "13 años", el Ejecutivo reingresó una versión que respete el umbral de los 14 años, número que sí contaría con el apoyo necesario para obtener dictamen de mayoría.

El objetivo de la Casa Rosada es dejar el proyecto listo para su votación en el recinto antes de que finalicen las sesiones extraordinarias de febrero. La moneda está en el aire, pero el mensaje del Gobierno es claro: no están dispuestos a que la reforma caiga nuevamente como ocurrió a fines de 2025.