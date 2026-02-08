El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que el Gobierno trabaja en una modificación estructural del Código Penal para reformular la figura del femicidio. Según explicó el funcionario, la intención es dotar a la norma de una mayor precisión técnica y eliminar lo que considera una "discriminación" constitucional hacia el hombre.
Cúneo Libarona propone reformar la figura de femicidio y crear el "hombricidio"
Cuneo Libarona cuestionó la constitucionalidad del "femicidio" y propuso que igualar las penas por crímenes de odio .Ratificó su continuidad en el Gabinete
En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas (NA), el ministro calificó la actual redacción de la ley (vigente desde 2012) como "difusa e imprecisa". Su propuesta busca introducir el concepto de "hombricidio y femicidio", bajo la premisa de que la ley no debe segmentarse por sexo.
"El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley", sentenció el titular de la cartera judicial.
Los ejes de la reforma penal
Más allá de los números y estadísticas de los femicidios, el ministro Cúneo Libarona aclaró que no se busca una derogación que deje vacíos legales —lo cual, según sus cálculos, permitiría que 130 personas recuperen la libertad— sino una "reforma justa". El objetivo es que, si un hombre es asesinado bajo circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena sea exactamente igual a la que hoy recibe quien mata a una mujer por razones de género.
Ratificación en el cargo: "Vine por el bronce"
Más allá de las reformas técnicas, el ministro rompió el silencio respecto a su continuidad en el Gabinete. En diálogo con Splendid AM 990, desmintió las versiones sobre su renuncia y aseguró que permanece en el cargo por pedido directo de Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Cúneo Libarona dijo que su motivación de seguir, tras haber evaluado el retiro en diciembre, fue para continuar para dejar un "legado de orden jurídico".
Otros puntos clave de la agenda judicial 2026
- Baja de la edad de imputabilidad de menores: El ministro defendió la necesidad de bajar el límite de edad, argumentando que la realidad social de 2026 obliga a una actualización. "A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente", explicó.
- Dolo y voluntad: Sostuvo que un menor de 14 años hoy "conoce perfectamente lo que hace" y que, ante el fracaso previo de la educación, el Estado debe poner un límite.
- Aborto: Descartó cualquier intención del Ejecutivo de revisar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. "Ya es ley y no hay interés en dar marcha atrás", concluyó de forma tajante.