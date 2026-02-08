Cúneo Libarona propone reformar la figura de femicidio y crear el "hombricidio"

Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia (10).jpeg

Los ejes de la reforma penal

Más allá de los números y estadísticas de los femicidios, el ministro Cúneo Libarona aclaró que no se busca una derogación que deje vacíos legales —lo cual, según sus cálculos, permitiría que 130 personas recuperen la libertad— sino una "reforma justa". El objetivo es que, si un hombre es asesinado bajo circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena sea exactamente igual a la que hoy recibe quien mata a una mujer por razones de género.

Ratificación en el cargo: "Vine por el bronce"

Más allá de las reformas técnicas, el ministro rompió el silencio respecto a su continuidad en el Gabinete. En diálogo con Splendid AM 990, desmintió las versiones sobre su renuncia y aseguró que permanece en el cargo por pedido directo de Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cúneo Libarona dijo que su motivación de seguir, tras haber evaluado el retiro en diciembre, fue para continuar para dejar un "legado de orden jurídico".

Otros puntos clave de la agenda judicial 2026