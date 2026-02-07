Alfredo Cornejo define la renuncia del consejero del Río Atuel que dio alcoholemia positiva

marinelli cornejo aguas 3.jpg Gobernador Alfredo Cornejo, y superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.

Pese al pedido de disculpas públicas, es prácticamente improbable que Villegas continúe en su cargo. Cornejo mantuvo una postura muy crítica respecto de los funcionaros que infringen la ley de tránsito. Y en el caso del ex titular del Ente de Movilidad, Jorge Tevés, su final fue el esperado. Fue separado de su cargo.

Es más, el mismo día de la renuncia de Villegas, el Ministerio de Seguridad sacó a relucir que ya son más de 10.000 los controles de alcoholemia que se hicieron en lo que va del 2026.

La carta pública de disculpas

Este sábado, Villegas difundió en sus redes sociales una carta en la que pidió perdón y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

“Quiero expresar públicamente mis disculpas a toda la ciudadanía por una situación que nunca debió ocurrir”, escribió. Y agregó: “En un control de alcoholemia que me realizó la Policía de Mendoza, el resultado fue positivo. Asumo plenamente la responsabilidad por ese error del cual estoy arrepentido y sé que nada justifica mi conducta”.

En el texto, el ahora exfuncionario remarcó que su rol público le exige dar el ejemplo y cumplir con la ley. Por ese motivo, aseguró que decidió poner su renuncia a disposición de las autoridades provinciales “por coherencia con sus valores”.

gustavo villegas irrigacion Gustavo Villegas en el Departamento General de Irrigación explicando una presentación contra La Pampa.

Trámite institucional

La renuncia fue recibida y aceptada por el superintendente del DGI, Sergio Marinelli, pero la remitió al gobernador, dado que el consejero del Río Atuel es un cargo designado por el Ejecutivo provincial. Estos cargos son promovidos por el Poder Ejecutivo y pasan por una Audiencia Pública para lograr el acuerdo del Senado.

Ahora, será el mandatario quien defina formalmente la salida y el eventual reemplazo en el organismo hídrico.

El caso generó repercusiones en el ámbito político provincial y volvió a poner el foco en la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a las normas de tránsito y la conducción bajo los efectos del alcohol.

Apenas se conoció la presentación de la renuncia, Marinelli también hizo una manifestación pública en X.

"Perdemos un Consejero que trabajó mucho para lograr transformaciones que necesita Mendoza en materia hídrica. Un permanente defensor de los derechos de los mendocinos en el Río Atuel. Pero ante un error, una actitud correcta, sin dudar. Mucha suerte", manifestó el Superintendente General de Irrigación.

Qué dijeron en La Pampa sobre el consejero del Río Atuel

La noticia de la renuncia de Villegas como consejero del Río Atuel, en el que mantenía un cargo como funcionario jerárquico -equiparado con cargos de primera línea en el Ejecutivo- no pasó desapercibido en La Pampa. El Diario La Arena recordó las presentaciones que realizó Villegas en el complejo conflicto entre Mendoza y la provincia por las aguas del Río Atuel.

"Villegas había hecho distintas declaraciones contra La Pampa y había acusado a la provincia de mentir, también de hacer negocios ilegales con agua embotellada", rememoraron.

Y prosiguieron que una vez declaró: "Una vez que hay elecciones en La Pampa, preparan un nuevo reclamo contra Mendoza y utilizan imágenes de archivo y el mismo discurso".