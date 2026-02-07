Tras la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, 400 transportistas aguardan la actualización del nomenclador nacional para regularizar la situación, ya que cobran el traslado de los pacientes con valores de hace 2 años. El sector brinda prestaciones a 3.600 pacientes pero está en crisis por el desfasaje en los costos operativos y lo que paga el Estado.
Emergencia en Discapacidad: 400 transportistas de Mendoza cobran con tarifas de 2023 y esperan actualización urgente
Se trata de los transportistas que trasladan a las personas con discapacidad a sus terapias. Reuniones en Buenos Aires para acelerar los cambios
Uno de los transportistas afectados, Walter Martínez, brindó una entrevista a Diario UNO y explicó: "Hay una buena noticia, por eso estamos en Buenos Aires con reuniones permanentes, pero el gobierno debe regularizar situación y actualizar el nomenclador nacional en la emergencia en discapacidad para transportistas".
Martínez graficó que rigen los valores de diciembre del 2023, y "lo que corresponde es que se lleven a diciembre del 2025".
En cambio, los centros de día sí tuvieron una mejora en los valores del nomenclador en octubre del 2025. Sin embargo, recién se pagó la primera cuota, de una recomposición del 30% y con pagos escalonados.
Flexibilización de deudas tras la reglamentación de la ley de discapacidad
Además, Martínez puntualizó que “el Estado está comprometido a flexibilizar a través de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) las deudas que tienen todos los prestadores al 31 de diciembre con el ente y ese es un buen comienzo".
En ese sentido, afirmó que “hay que esperar cuáles van a ser los movimientos, cómo se va a aplicar, en qué tiempo se va a aplicar”.
Al tiempo que reconoció que “hoy está todo así, pero no es que ya está solucionado, no, no, esto a través de de los días, de los meses se va a ir aplicando y se va a ir acomodando”.
El transportista expresó su optimismo de que “llegaremos a buen puerto”. Y subrayó que “lo importante era que la ley se reglamente y es lo que sucedió esta semana”. y agregó: "De acá en adelante se podrá discutir todo el tema de discapacidad de otra manera”.
Incertidumbre por el financiamiento de la Emergencia en Discapacidad
En cuanto a los recursos necesarios, desde el sector hay una gran incertidumbre: "Lo que pone de manifiesto el Estado es que no sabe de dónde va a sacar los recursos. Y esa es la parte que nos preocupa para el sostenimiento de estos cambios. Hay varios artículos que todavía no se reglamentaron".
La Ley de Emergencia en Discapacidad tuvo un largo derrotero en el Congreso, con un proyecto de la oposición que fue vetado por el presidente Javier Milei.
El mismo Congreso hizo caer los vetos presidenciales y la norma quedó firme.