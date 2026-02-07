Emergencia en Discapacidad: 400 transportistas de Mendoza cobran con tarifas de 2023 y esperan actualización urgente

transportistas marcha reclamo protesta 2.jpg Transportistas de personas con discapacidad realizaron varias protestas en Mendoza, también junto a familiares de pacientes, para lograr la Ley y que se ajustaran sus honorarios.

En cambio, los centros de día sí tuvieron una mejora en los valores del nomenclador en octubre del 2025. Sin embargo, recién se pagó la primera cuota, de una recomposición del 30% y con pagos escalonados.

Flexibilización de deudas tras la reglamentación de la ley de discapacidad

Además, Martínez puntualizó que “el Estado está comprometido a flexibilizar a través de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) las deudas que tienen todos los prestadores al 31 de diciembre con el ente y ese es un buen comienzo".

En ese sentido, afirmó que “hay que esperar cuáles van a ser los movimientos, cómo se va a aplicar, en qué tiempo se va a aplicar”.

pensiones no contributivas discapacidad andis

Al tiempo que reconoció que “hoy está todo así, pero no es que ya está solucionado, no, no, esto a través de de los días, de los meses se va a ir aplicando y se va a ir acomodando”.

El transportista expresó su optimismo de que “llegaremos a buen puerto”. Y subrayó que “lo importante era que la ley se reglamente y es lo que sucedió esta semana”. y agregó: "De acá en adelante se podrá discutir todo el tema de discapacidad de otra manera”.

Incertidumbre por el financiamiento de la Emergencia en Discapacidad

En cuanto a los recursos necesarios, desde el sector hay una gran incertidumbre: "Lo que pone de manifiesto el Estado es que no sabe de dónde va a sacar los recursos. Y esa es la parte que nos preocupa para el sostenimiento de estos cambios. Hay varios artículos que todavía no se reglamentaron".

La Ley de Emergencia en Discapacidad tuvo un largo derrotero en el Congreso, con un proyecto de la oposición que fue vetado por el presidente Javier Milei.

El mismo Congreso hizo caer los vetos presidenciales y la norma quedó firme.