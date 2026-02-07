Abrirán un monstruoso y lujoso hotel de 30 pisos en una de las zonas más turísticas de Chile

Para quienes planean viajar al sur de Chile, más concretamente a Puerto Montt, la puerta de entrada a la Patagonia chilena, deben tener en cuenta que se está a punto de abrir un megaproyecto que elevará el estándar hotelero y turístico de toda la zona sur del país trasandino.
Se trata de la Torre Costanera, un imponente edificio de 130 metros de altura —el más alto del sur de Chile— que se convertirá en un nuevo ícono arquitectónico. Impulsado por el Grupo Pasmar, con una inversión estimada en 70 millones de dólares, esta torre de uso mixto albergará un moderno hotel operado por Hilton, una de las marcas más reconocidas y confiables del mundo hotelero internacional.
El hotel más grande en el sur de Chile
El hotel ocupará 14 niveles (aproximadamente del piso 10 al 23) y contará con 220 habitaciones de alto estándar, con capacidad para recibir a cerca de 800 huéspedes. Orientado principalmente al turismo de negocios, también será ideal para viajeros que buscan comodidad, vistas espectaculares al mar, los volcanes y la cordillera, además de un centro de convenciones con capacidad para hasta 1.000 personas y un mirador privilegiado.
El proyecto del hotel incluye además espacios comerciales y residenciales, consolidando un polo de desarrollo urbano en el corazón de Puerto Montt, junto al Mall Paseo Costanera.
Las obras, que retoman una estructura pausada desde 2019, están en fase de planificación final y se iniciarán en el primer semestre de 2026, con miras a que el hotel entre en operación durante 2027. Se espera que genere alrededor de 300 empleos directos e indirectos, impulsando la economía local.
Para los turistas que visitan o planean visitar el sur de Chile, esta noticia significa más opciones de alojamiento premium en una ciudad que ya es clave para aventuras patagónicas y escapadas de naturaleza. Puerto Montt se posiciona así como un destino más atractivo para eventos corporativos, reuniones y estancias confortables.