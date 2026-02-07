Abrirán un monstruoso y lujoso hotel de 30 pisos en una de las zonas más turísticas de Chile

Se trata de la Torre Costanera, un imponente edificio de 130 metros de altura —el más alto del sur de Chile— que se convertirá en un nuevo ícono arquitectónico. Impulsado por el Grupo Pasmar, con una inversión estimada en 70 millones de dólares, esta torre de uso mixto albergará un moderno hotel operado por Hilton, una de las marcas más reconocidas y confiables del mundo hotelero internacional.

hotel chile 2 Como está la construcción y cómo será el final del proyecto en Chile.

El hotel más grande en el sur de Chile

El hotel ocupará 14 niveles (aproximadamente del piso 10 al 23) y contará con 220 habitaciones de alto estándar, con capacidad para recibir a cerca de 800 huéspedes. Orientado principalmente al turismo de negocios, también será ideal para viajeros que buscan comodidad, vistas espectaculares al mar, los volcanes y la cordillera, además de un centro de convenciones con capacidad para hasta 1.000 personas y un mirador privilegiado.