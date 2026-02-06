El restaurante para comer un buen ceviche por $25.000 argentinos frente a la playa de Reñaca

Lo que más resalta en su oferta es el ceviche mixto por un precio de alrededor de $25.000 argentinos (equivalente aproximado en pesos chilenos según el cambio). Incluye pesca del día en cubos, salmón, pulpo y camarón adobado, todo marinado en una leche de tigre con mix verde de hierbas y ají. Viene acompañado de tostadas artesanales crujientes que sirven para acompañar.

restaurante nikkei El sushi es una gran opción en este restaurante.

La carta de este restaurante también ofrece buenas variedades de sushi, como rolls clásicos o creativos con ingredientes locales. Hay otros platos típicos nikkei, como tiraditos, causas o makis, junto a opciones más tradicionales como pescados a la plancha o al horno y carnes preparadas con toques orientales o peruanos. Incluyen entradas como tartares o ceviches individuales, y principales con robata o grill para quienes prefieren algo más sustancioso.

Bloom Nikkei Bar es una opción confiable en Reñaca si buscas gastronomía de este estilo con buena ubicación frente a la playa. El ceviche mixto es un plato estrella por su frescura y precio razonable, y la variedad de sushi y otros platos permite armar una comida completa.