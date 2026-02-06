El restaurante para comer un buen ceviche por $25.000 argentinos frente a la playa de Reñaca

En una de las mejores zonas de Reñaca existe un restaurante que combina influencias japonesas y peruanas de forma directa y efectiva. Es un sitio con terraza frente al mar, donde la gente va a comer platos frescos con la mejor gastronomía de esta turística zona de Chile mientras ve las olas.
Este tipo de restaurantes en la zona costera suelen atraer a visitantes de Reñaca, especialmente en verano o fines de semana. El enfoque está en la frescura del marisco y pescado, con toques picantes o ácidos que refrescan la comida. El ambiente es relajado, con mesas al aire libre cuando el clima lo permite.
El restaurante se llama Bloom Nikkei Bar y está ubicado en avenida Borgoño 15480, frente a la playa de Reñaca, en el sector 5. Es conocido por su propuesta de cocina nikkei, que fusiona lo japonés con lo peruano, y por tener una barra con coctelería de autor. El local cuenta con varias plantas y terrazas que aprovechan la vista al mar, lo que lo hace atractivo para quienes buscan un panorama costero mientras comen.
Lo que más resalta en su oferta es el ceviche mixto por un precio de alrededor de $25.000 argentinos (equivalente aproximado en pesos chilenos según el cambio). Incluye pesca del día en cubos, salmón, pulpo y camarón adobado, todo marinado en una leche de tigre con mix verde de hierbas y ají. Viene acompañado de tostadas artesanales crujientes que sirven para acompañar.
La carta de este restaurante también ofrece buenas variedades de sushi, como rolls clásicos o creativos con ingredientes locales. Hay otros platos típicos nikkei, como tiraditos, causas o makis, junto a opciones más tradicionales como pescados a la plancha o al horno y carnes preparadas con toques orientales o peruanos. Incluyen entradas como tartares o ceviches individuales, y principales con robata o grill para quienes prefieren algo más sustancioso.
Bloom Nikkei Bar es una opción confiable en Reñaca si buscas gastronomía de este estilo con buena ubicación frente a la playa. El ceviche mixto es un plato estrella por su frescura y precio razonable, y la variedad de sushi y otros platos permite armar una comida completa.