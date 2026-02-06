Invasión de hormigas negras: cuál es la mejor manera de eliminarlas del jardín y alrededores de la casa

A modo de prevención, hay muchas fórmulas y secretos que se pueden seguir. Y una de ellas es una de las maneras más clásicas, pero que no todo el mundo conoce y debería poner en práctica.

En la página de YouTube, el usuario COCINA Y ROCK AND ROLL muestra a la perfección cómo eliminar hormigas negras utilizando arroz.

hormigas-negras-arroz

Hormigas negras en casa: cómo eliminarlas

Si uno está cansado de la presencia de hormigas negras en el jardín o dentro de la casa, el uso de arroz crudo.

Se trata de un método casero y natural para espantarlas que funciona casi siempre.

Este truco funciona colocando granos de arroz partidos cerca del lugar donde se encuentras las hormigas negras, preferentemente, cerca del hormiguero.

Al detectar el arroz, las hormigas se llevarán el cereal al nido. Este se fermentará o alterará su humedad, haciendo que los insectos abandonen su lugar.

Además, al fermentarse o humedecerse, el hongo con el que se alimentan se alterará, provocando la muerte de las hormigas. También abandonan el hormiguero por falta de alimento.

hormigas-negras-arroz1

Para potenciar el método y que sea más efectivo, es buena idea agregarle bicarbonato de sodio al sitio donde se coloca el arroz. Este compuesto daña el sistema digestivo de estos insectos.