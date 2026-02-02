El árbol de jade es una de las plantas que más se repiten en los jardines. Esto no es ninguna casualidad, ya que este requiere de pocos cuidados y es muy bello, pero igualmente necesita protección durante el verano y no solo del sol.
Cómo proteger el árbol de jade de las hormigas en el verano
El árbol de jade es una de las plantas que más suelen haber en los jardines de los hogares y las hormigas son una de sus amenazas
En los días de altas temperaturas, y en el resto del año, siempre hay que cuidar que la luz solar no le llegue de frente al árbol de jade. Lo ideal es que el sol lo ilumine de una manera indirecta. Pero este no es el único cuidado que hay que tener, sino que también están las hormigas.
Cómo cuidar a un árbol de jade de las hormigas
Lo primero que hay que tener en cuenta es que es raro que las hormigas decidan comer el árbol de Jade, lo más probable es que sean otras las razones de su presencia.
Por ejemplo, puede que se encuentren allí en busca de cochinillas algodonosas, ya que estas segregan una sustancia dulce que las atrae. Otra posibilidad es que hayan decidido hacer un hormiguero en caso de que el sustrato esté muy húmedo o exista mteria orgánica en descomposición donde está el árbol de jade.
Ahora, si la idea es evitar la presencia de hormigas, se pueden limpiar las cochinillas, que son los puntos blancos que aparecen en el árbol de jade o los pulgones, que son pequeños insectos verdes. Para hacerlo, se debe usar un algodón con alcohol de 70 y pasarlo por encima de las hojas. Eso hará que las hormigas pierdan interés.
Otra forma es arrojando canela sobre la superficie de la tierra en la que está el árbol de jade, ya que las hormigas detestan su olor. Lo mismo se puede hacer mezclando vinagre y agua en porcentajes iguales y derramandolo sobre el exterior de la maceta.