Cómo proteger el árbol de jade de las hormigas en el verano

Por ejemplo, puede que se encuentren allí en busca de cochinillas algodonosas, ya que estas segregan una sustancia dulce que las atrae. Otra posibilidad es que hayan decidido hacer un hormiguero en caso de que el sustrato esté muy húmedo o exista mteria orgánica en descomposición donde está el árbol de jade.

hormigas

Ahora, si la idea es evitar la presencia de hormigas, se pueden limpiar las cochinillas, que son los puntos blancos que aparecen en el árbol de jade o los pulgones, que son pequeños insectos verdes. Para hacerlo, se debe usar un algodón con alcohol de 70 y pasarlo por encima de las hojas. Eso hará que las hormigas pierdan interés.

Otra forma es arrojando canela sobre la superficie de la tierra en la que está el árbol de jade, ya que las hormigas detestan su olor. Lo mismo se puede hacer mezclando vinagre y agua en porcentajes iguales y derramandolo sobre el exterior de la maceta.