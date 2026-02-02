Quién es el hombre que fue encontrado enterrado a 1 metro de profundidad y con 9 disparos en la cabeza

hombre-disparos

Hombre muerto en Santa Cruz

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que, una vez en el lugar, se procedió de manera inmediata a la recolección de elementos probatorios, entre ellos el informe médico forense, que establece como causa de muerte impactos de proyectil de arma de fuego (disparos), nueve en la región de la cabeza y uno en el tórax.

‎‎Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, explicó que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Porongo se acercó a la escena y allí evidenció un cadáver enterrado a aproximadamente un metro de profundidad, además del hallazgo de casquillos de arma de fuego en la escena, procediéndose a la identificación de la víctima de homicidio mediante sus documentos personales.

hombre-disparos2

Ahora, las autoridades llevan a cabo el análisis de las cámaras de seguridad, así como también la toma de testimoniales para saber qué pasó y quién o quiénes son los asesinos que mataron a un hombre a disparos.