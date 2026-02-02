Un hombre brasileño fue hallado enterrado y con diez disparos en la provincia de Santa Cruz y las autoridades confirmaron que se investiga un homicidio. La víctima fue identificada como Fernando V.D.S., de 34 años, en un caso que causó mucha preocupación.
Quién es el hombre que fue encontrado enterrado a 1 metro de profundidad y con 9 disparos en la cabeza
Además de los 9 disparos en la zona de la cabeza, este hombre tenía otro disparo en la zona del tórax
El hallazgo sucedió este domingo por la noche cuando efectivos policiales fueron alertados por la presencia de un cuerpo en un lote baldío de la urbanización Tres Lagunas del municipio de Porongo.
Los investigadores detallaron que la alerta fue realizada por vecinos del lugar ante movimientos extraños y ruido de disparos, lo que luego derivó en la aparición del cuerpo del hombre, en un homicidio que despierta muchos interrogantes en los investigadores.
Hombre muerto en Santa Cruz
El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que, una vez en el lugar, se procedió de manera inmediata a la recolección de elementos probatorios, entre ellos el informe médico forense, que establece como causa de muerte impactos de proyectil de arma de fuego (disparos), nueve en la región de la cabeza y uno en el tórax.
Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, explicó que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Porongo se acercó a la escena y allí evidenció un cadáver enterrado a aproximadamente un metro de profundidad, además del hallazgo de casquillos de arma de fuego en la escena, procediéndose a la identificación de la víctima de homicidio mediante sus documentos personales.
Ahora, las autoridades llevan a cabo el análisis de las cámaras de seguridad, así como también la toma de testimoniales para saber qué pasó y quién o quiénes son los asesinos que mataron a un hombre a disparos.