DIY: 5 manualidades de costura para hacer en casa en menos de 10 minutos

Para realizar un DIY de costura en casa, solo hacen falta algunos materiales, un tutorial y muchas ganas de crear

Isabella Brosio
Isabella Brosio
5 opciones de DIY para aprovechar viejos retazos. 

Un DIY o truco de hilos es un procedimiento sencillo, rápido y barato que te permite reutilizar materiales de costura y crear nuevos accesorios sin mucho esfuerzo. Hoy te comparto un truco para crear 5 proyectos de hilos en casa, con poca tela y en menos de 10 minutos.

elementos de costura
La costura en casa es una actividad divertida y perfecta para impulsar la creatividad.

5 DIY de costura para realizar en casa: con algunos materiales y en poco tiempo

Existen muchos trucos de costura o proyectos DIY de hilos que podemos realizar en casa con algunos retazos, un poco de hilo, tijeras y técnicas sencillas. Hoy te comparto 5 DIY artesanales con sus respectivos procedimientos.

  1. El primer DIY consiste en confeccionar una funda para lentes de tela. Va a necesitar un par de rectángulos de tela exterior, tela interior y guata para que quede con relleno y proteja los lentes. Puedes cerrar la funda con un botón o colocar un velcro.
  2. En segundo lugar, puedes confeccionar un pequeño estuche redondo para guardar y trasladar accesorios, como collares, aros, anillos y pulseras.
  3. Otro DIY consiste en coser una billetera de tela en casa con retazos y pocos materiales. Sirve para llevar billetes, tarjetas y papeles importantes.
  4. Con un truco de casa y un poco de tela, puedes confeccionar una funda con divisiones para llevar el cepillo de dientes, la pasta dental y una pequeña toalla de viaje.
  5. Finalmente, puedes realizar un DIY para coser una pequeña cartuchera o portacosméticos para llevar toallas sanitarias, barbijos o cualquier elemento de higiene.

Un DIY y algo más: qué hay que tener en cuenta para empezar a coser en casa

costura
La costura en casa requiere de paciencia, ganas e imaginación.

  • Lo primero y principal para coser en casa es tener un costurero bien preparado, ordenado y completo. Nunca deben faltar unas buenas tijeras de costura, hilos de varios colores, agujas con diferentes medidas, alfileres, papel para molde, lápiz y regla.
  • Un paso de costura que todos evitamos o ignoramos es el hilvanado. Hilvanar es realizar una costura a mano ancha, que se pueda descoser fácil, para fijar las telas y ver cómo queda el truco o DIY antes de hacer la costura real.
  • Utiliza la plancha para coser. Si planchas las telas antes de cortarlas o mientras las coses para poder fijar las costuras, la ropa queda mucho más prolija. Lo mismo con el lavado de las telas de algodón o tejidos que se achican con el agua; lo mejor es mojarlas antes de cortarlas.
  • Revisa y limpia tu máquina de coser con cierta frecuencia. La pelusa que se acumula en el interior de la máquina y el exceso de uso hacen que el aparato pierda aceite y movilidad.
  • Busca siempre un tutorial o video DIY de costura para seguirlo paso a paso. Lo mejor es aprender a tomar medidas, hacer moldes, cortar telas y confeccionar con ayuda de un truco de hilos en casa.

