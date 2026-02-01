Inicio Sociedad Quini 6
¿Jugaste?

Quini 6: los resultados del sorteo 3344 del domingo 1 de febrero

Los resultados del Quini 6. Ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y conocé el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Resultados del Quini 6.

El Quini 6 realiza este domingo 1 de febrero de 2026 el sorteo 3344, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

  • TRADICIONAL

Esperando resultados

  • LA SEGUNDA

Esperando resultados

  • REVANCHA

Esperando resultados

  • SIEMPRE SALE

Esperando resultados

  • POZO EXTRA

Esperando resultados

Quini 6: ganadores del sorteo 3344 del domingo 1 de febrero

TRADICIONAL 6 aciertos, esperando resultados.

TRADICIONAL 5 aciertos, esperando resultados.

TRADICIONAL 4 aciertos, esperando resultados.

SEGUNDA 6 aciertos, esperando resultados.

SEGUNDA 5 aciertos, esperando resultados.

SEGUNDA 4 aciertos, esperando resultados.

REVANCHA 6 aciertos, esperando resultados.

SIEMPRE SALE 5 aciertos, esperando resultados.

POZO EXTRA 6 aciertos, esperando resultados.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

