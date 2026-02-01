Un mendocino se hizo famoso en Monte Hermoso por pescar una corvina de 6 kilogramos

mendocino pesca De Rodeo de la Cruz a Monte Hermoso. Hace 10 años que Alfredo elige la costa atlántica.

Alfredo no es un improvisado ni un turista ocasional. Desde hace más de diez años elige Monte Hermoso como destino de descanso, pesca y reencuentro con amigos. “Siempre venimos, es una playa que sentimos un poco nuestra”, suelen decir quienes repiten temporada tras temporada. Esta vez, sin embargo, el mar le tenía reservada una recompensa especial.

La corvina rubia, una de las especies más buscadas

La corvina rubia, cuyo nombre científico es Micropogonias furnieri, es una de las especies más buscadas por los pescadores recreativos del litoral atlántico. Abunda en las costas bonaerenses durante la temporada estival y suele encontrarse en aguas relativamente bajas. Su peso promedio ronda entre el kilo y medio y los tres kilos, por lo que ejemplares como el capturado por el mendocino no pasan inadvertidos y generan comentarios entre conocedores y aficionados.

De acuerdo con lo publicado por el diario digital La Brújula 24 de Bahía Blanca, la jornada se desarrolló a unos 12 kilómetros mar adentro, en una zona de mayor profundidad donde este año se están registrando capturas de tamaño superior al habitual. Incluso pescadores con larga experiencia reconocen que la temporada viene mostrando peces de gran porte, algo que no siempre se repite año tras año.

La excursión en la que participó Andino no fue excepcional solo por la corvina récord. En la misma embarcación, otros pescadores lograron capturas más pequeñas, completando una salida distinta a la rutina y marcada por el entusiasmo general. Entre bromas, fotos y comentarios cruzados, la pieza mayor se convirtió rápidamente en la estrella del día.

Monte Hermoso es un lugar que eligen muchos mendocinos para vacacionar.

Experiencias en el mar y cuidado de los recursos

La pesca embarcada se ha consolidado en Monte Hermoso como una de las actividades turísticas más convocantes del verano. Combina el atractivo del mar abierto, la camaradería entre pescadores y la posibilidad -siempre latente- de dar con una captura memorable. Operadores locales señalan que episodios como este suelen despertar interés entre visitantes de distintas provincias, que se animan a reservar salidas motivados por historias que circulan de boca en boca.

Más allá del costado anecdótico, la presencia de ejemplares grandes también abre interrogantes vinculados con el estado del recurso. En distintas zonas del litoral atlántico argentino existen regulaciones específicas para la pesca de corvina rubia, con vedas y límites destinados a proteger las poblaciones juveniles y garantizar la sustentabilidad de la especie. La combinación entre control, condiciones ambientales favorables y temporadas activas suele reflejarse en capturas destacadas como la registrada esta semana.

Para Alfredo Javier Andino, la experiencia quedará grabada como uno de esos recuerdos que justifican cada salida al mar. La caña, el silencio previo al pique y la emoción del momento exacto en que el pez aparece son sensaciones difíciles de explicar, pero fáciles de compartir cuando la foto habla por sí sola. Esta vez, desde Monte Hermoso, un mendocino se llevó algo más que una buena historia: se llevó la pesca soñada.