El efectivo truco casero para evitar que los auriculares se enreden

Con un truco casero: cómo evitar que los auriculares del celular se enreden

Más que un truco casero, es una forma simple y efectiva de doblar los auriculares para evitar que se formen nudos al guardarlos.

Para evitar enredos y daños, simplemente debes doblar los auriculares del celular formando un número 8, tal como se ve en el tutorial del truco casero. Este nudo mantiene los auriculares ordenados en la mochila y evita los nudos.

Embed - Cómo ENROLLAR tus AURICULARES para que no se Enreden | Lifehack

¿Qué puedo hacer si están muy enredados? Para estirar unos auriculares de celular muy enredados, simplemente hay que extender el accesorio sobre una mesa y detectar los nudos. Deshace los nudos con tus manos tirando del cable principal, con mucho cuidado y sin hacer fuerza.

Un truco casero y algo más: 3 manualidades para evitar nudos en los auriculares del celular

Es posible evitar este problema y mantener los auriculares protegidos realizando tres opciones diferentes de truco casero o manualidades sencillas con objetos que tienes en casa.

materiales para truco casero Con estas manualidades puedes mantener los auriculares de tu celular libres de nudos y daños.