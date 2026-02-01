El efectivo truco casero para evitar que los auriculares se enreden

Todo truco casero está pensado para solucionar problemas comunes de la casa sin gastar mucho dinero ni realizar procedimientos peligrosos o rebuscados. Existe un truco para cada asunto y hoy te comparto uno para evitar que los auriculares del celular se llenen de nudos cada vez que los guardas en la mochila.
¿Por qué es tan importante cuidar los auriculares? Este accesorio común que todos llevamos en el bolso a diario, junto con el celular, la billetera y otros elementos infaltables, se suele enredar por el movimiento de la cartera, por guardarlo mal o por el propio material. Es un caso similar al de las luces navideñas.
Es importante cuidar los auriculares del celular por varias razones, pero principalmente para evitar que se rompan, doblen o llenen de mugre. Los auriculares de cable son bastante delicados y, por lo general, no vienen con un estuche como sí los inalámbricos.
Más que un truco casero, es una forma simple y efectiva de doblar los auriculares para evitar que se formen nudos al guardarlos.
Para evitar enredos y daños, simplemente debes doblar los auriculares del celular formando un número 8, tal como se ve en el tutorial del truco casero. Este nudo mantiene los auriculares ordenados en la mochila y evita los nudos.
¿Qué puedo hacer si están muy enredados? Para estirar unos auriculares de celular muy enredados, simplemente hay que extender el accesorio sobre una mesa y detectar los nudos. Deshace los nudos con tus manos tirando del cable principal, con mucho cuidado y sin hacer fuerza.
Un truco casero y algo más: 3 manualidades para evitar nudos en los auriculares del celular
Es posible evitar este problema y mantener los auriculares protegidos realizando tres opciones diferentes de truco casero o manualidades sencillas con objetos que tienes en casa.
- Puedes realizar un truco casero con un corcho de vino limpio que ya no uses. Solo hay que enrollar el cable por el corcho y clavar el conector en una de las puntas.
- También puedes realizar un truco casero de costura y confeccionar una pequeña funda de tela para auriculares, o una especie de estuche con botón para mantenerlos enrollados.
- Finalmente, con un broche para la ropa puedes ordenar los auriculares. Solo hay que enrollar por el broche, colocando en uno de los orificios el conector y en el orificio más grande los cables de los auriculares.