Truco casero efectivo

Frotar una manzana por la mesada de la cocina: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con una manzana cortada por la mitad, puedes llevar el cuidado de tu cocina a un nivel más económico y ecológico. ¿Para qué sirve este truco casero?

Por UNO
Este truco casero es desconocido por muchas personas. 

En la búsqueda constante por alternativas más ecológicas y menos abrasivas para el hogar, un método inusual se ha vuelto tendencia en redes sociales y foros de hogar con grandes beneficios: frotar una manzana cortada directamente sobre la mesada de la cocina.

Aunque parezca un desperdicio de comida, expertos en trucos caseros y limpieza natural aseguran que los beneficios en tu cocina son reales y visibles de inmediato.

manzana, cascara
La manzana es una fruta utilizada dentro del mundo de lo casero.&nbsp;

Por qué recomiendan frotar una manzana cortada por la cocina

Este tipo de consejos de limpieza natural ganan terreno frente a los productos industriales, permitiendo mantener una cocina impecable, con un aroma fresco y, sobre todo, libre de tóxicos.

La manzana actúa como un desodorizante natural. Si acabas de picar cebolla, ajo o pescado, frotar media manzana ayuda a neutralizar las moléculas de olor que se quedan atrapadas en la porosidad de la piedra.

El ácido málico presente en la pulpa tiene propiedades antibacterianas leves, ideales para una limpieza rápida entre comidas sin contaminar el área donde apoyas tus alimentos. Es decir, este truco casero tiene un poder desinfectante.

truco de limpieza cocina mesada.jpeg
A trav&eacute;s de la manzana, puedes desinfectar tu cocina.&nbsp;

Muchas manzanas poseen una capa de cera natural (ácido ursólico) que protege la fruta. Al aplicarla sobre el granito o el mármol, esta cera actúa como un pulidor suave que devuelve el brillo a las superficies opacas por el uso.

Con el paso del tiempo, la manzana ha dejado de ser una simple fruta para pasar a formar parte del mundo de los trucos caseros. ¿Conocías este método?

Cómo realizar este truco casero correctamente

Para obtener los mejores resultados, no es necesario gastar una manzana entera. Sigue estos pasos:

  • Corta una rodaja o utiliza la parte que no vayas a consumir.
  • Frota con movimientos circulares sobre la superficie limpia.
  • Deja actuar por un par de minutos y luego pasa un paño de microfibra apenas húmedo para retirar el exceso de azúcar y evitar que quede pegajoso.

