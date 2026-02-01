Frotar una manzana por la mesada de la cocina: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La manzana actúa como un desodorizante natural. Si acabas de picar cebolla, ajo o pescado, frotar media manzana ayuda a neutralizar las moléculas de olor que se quedan atrapadas en la porosidad de la piedra.

El ácido málico presente en la pulpa tiene propiedades antibacterianas leves, ideales para una limpieza rápida entre comidas sin contaminar el área donde apoyas tus alimentos. Es decir, este truco casero tiene un poder desinfectante.

truco de limpieza cocina mesada.jpeg A través de la manzana, puedes desinfectar tu cocina.

Muchas manzanas poseen una capa de cera natural (ácido ursólico) que protege la fruta. Al aplicarla sobre el granito o el mármol, esta cera actúa como un pulidor suave que devuelve el brillo a las superficies opacas por el uso.

Con el paso del tiempo, la manzana ha dejado de ser una simple fruta para pasar a formar parte del mundo de los trucos caseros. ¿Conocías este método?

Cómo realizar este truco casero correctamente

Para obtener los mejores resultados, no es necesario gastar una manzana entera. Sigue estos pasos: