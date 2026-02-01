Tras el caos y la peor tormenta por su intensidad en los últimos 30 años, la provincia se prepara para la vuelta de los días de intenso calor y la llegada de nuevas lluvias, a partir del martes. La Dirección de Contingencias Climáticas emitió un pronóstico de inestabilidad para este domingo en la zona de alta montaña y lluvias aisladas hacia la noche.
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó una brusca baja de la temperatura para este domingo
Se esperan tormentas aisladas para este domingo y una jornada fresca. El lunes vuelve el calor
Se espera una mínima de 20°C y una máxima de 26°C.
El pronóstico del tiempo para el inicio de la semana
Hacia el lunes, se observa un cambio significativo en las condiciones. El cielo estará nublado, con ascenso de la temperatura y elevará la sensación térmica. Los vientos, aún leves, persistirán del noreste, contribuyendo a la atmósfera cálida. En la cordillera, la nubosidad será parcial, sin mayores complejidades reportadas para los excursionistas.
La mínima será de 20°C y la máxima de 34°C.
Para el martes, la nubosidad será variable, manteniendo una tendencia de altas temperaturas, aunque con un leve cambio respecto al día anterior. La inestabilidad comenzará a hacerse sentir de manera más pronunciada hacia la noche, con la probabilidad de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Los vientos tomarán fuerza, soplando algo intensos desde el sector sur, previendo un cambio en la masa de aire. La cordillera presentará un cielo poco nuboso.
Habrá una mínima de 22°C y una máxima de 33°C.
El calor se adueña del inicio de semana
Para el miércoles, se espera una jornada calurosa e inestable, característica de los días de verano en nuestra provincia. La nubosidad será variable. Los vientos se mantendrán leves, esta vez provenientes del sudeste, aportando humedad al ambiente. En la zona de cordillera, el panorama se mantendrá poco nuboso, sin alertas importantes. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 34°C.
Cerrando la primera parte de la semana, el jueves 5 de febrero continuará con un ambiente caluroso e inestable. Se prevé nubosidad variable a lo largo del día, con la posibilidad de tormentas aisladas.
Los vientos, una vez más, serán leves del sudeste, sin grandes cambios en su dirección o intensidad. En la cordillera, se anticipan nuevas precipitaciones, sugiriendo precaución en las alturas y para quienes planifiquen viajes. La máxima estimada es de 34°C, con una mínima de 21°C.