El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó una brusca baja de la temperatura para este domingo

La mínima será de 20°C y la máxima de 34°C.

Febrero llega con aumento de las temperaturas y nubosidad.

Para el martes, la nubosidad será variable, manteniendo una tendencia de altas temperaturas, aunque con un leve cambio respecto al día anterior. La inestabilidad comenzará a hacerse sentir de manera más pronunciada hacia la noche, con la probabilidad de tormentas que podrían ser localmente fuertes. Los vientos tomarán fuerza, soplando algo intensos desde el sector sur, previendo un cambio en la masa de aire. La cordillera presentará un cielo poco nuboso.

Habrá una mínima de 22°C y una máxima de 33°C.

El calor se adueña del inicio de semana

Para el miércoles, se espera una jornada calurosa e inestable, característica de los días de verano en nuestra provincia. La nubosidad será variable. Los vientos se mantendrán leves, esta vez provenientes del sudeste, aportando humedad al ambiente. En la zona de cordillera, el panorama se mantendrá poco nuboso, sin alertas importantes. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 34°C.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 7 A partir del martes, la temperatura será superior a los 30°C. Vuelven las lluvias. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Cerrando la primera parte de la semana, el jueves 5 de febrero continuará con un ambiente caluroso e inestable. Se prevé nubosidad variable a lo largo del día, con la posibilidad de tormentas aisladas.

Los vientos, una vez más, serán leves del sudeste, sin grandes cambios en su dirección o intensidad. En la cordillera, se anticipan nuevas precipitaciones, sugiriendo precaución en las alturas y para quienes planifiquen viajes. La máxima estimada es de 34°C, con una mínima de 21°C.