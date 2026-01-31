A diferencia de las primeras semanas de las vacaciones, el paso a Chile registró una importante caída en la cantidad de personas que circulan a diario por el corredor internacional: de un promedio de 7.000 se pasó a 3.500 en las últimas dos semanas de enero.
El paso a Chile registró una baja importante en la cantidad de personas que circulan a diario
Tanto las personas que viajan en auto como los tours de compras se redujeron notablemente en las últimas dos semanas en alta montaña. El paso a Chile, cerrado
Lo mismo sucedió con los tours de compras, que sólo parten una o dos veces por semana seguramente porque el cambio ya no favorece tanto a los argentinos como sí ocurrió el verano pasado. Incluso varios optaron por otros destinos, como Brasil, donde el dólar resulta más conveniente en relación a los reales.
Las aduanas de ambos países fueron un fiel reflejo de esta situación. Este viernes las demoras para realizar los trámites fueron mínimas en relación a otras jornadas, 20 minutos en el complejo Los Libertadores y el doble en el predio Roque Carranza, del lado argentino.
Así lo informaron las autoridades del cruce internacional, desde donde recomendaron precaución al manejar por la Ruta 7 por el pronóstico de lluvias hasta el domingo en la zona de la alta montaña.
El Paso Cristo Redentor sigue cerrado por las lluvias
El cruce internacional se cerró este viernes a las 22 en la localidad de Uspallata a raíz del pronóstico de fuertes lluvias previstas durante todo el fin de semana para la zona de la alta montaña.
Tanto el Paso El Pehuenche como el Cristo Redentor permanecen inhabilitados este sábado y recién este domingo a las 8 volverán a reunirse las autoridades del corredor bioceánico para definir su reapertura o no de acuerdo a las condiciones meteorológicas.
Durante la mañana de esta jornada, aún no comenzaban las precipitaciones pero se esperaba que lo hicieran durante la tarde. Por eso el paso Chile continúa cerrado para todo tipo de vehículos.