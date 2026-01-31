El paso a Chile registró una baja importante en la cantidad de personas que circulan a diario

Así lo informaron las autoridades del cruce internacional, desde donde recomendaron precaución al manejar por la Ruta 7 por el pronóstico de lluvias hasta el domingo en la zona de la alta montaña.

aduana los libertadores paso a chile El viernes las demoras en el complejo Los Libertadores fueron de apenas 20 minutos. Este sábado el paso a Chile está cerrado.

El Paso Cristo Redentor sigue cerrado por las lluvias

El cruce internacional se cerró este viernes a las 22 en la localidad de Uspallata a raíz del pronóstico de fuertes lluvias previstas durante todo el fin de semana para la zona de la alta montaña.

Tanto el Paso El Pehuenche como el Cristo Redentor permanecen inhabilitados este sábado y recién este domingo a las 8 volverán a reunirse las autoridades del corredor bioceánico para definir su reapertura o no de acuerdo a las condiciones meteorológicas.

Durante la mañana de esta jornada, aún no comenzaban las precipitaciones pero se esperaba que lo hicieran durante la tarde. Por eso el paso Chile continúa cerrado para todo tipo de vehículos.