El Paso Cristo Redentor volvió a habilitarse en la mañana de este lunes luego de haber estado cerrado desde la tarde del domingo por las tormentas y los aludes registrados en la Ruta 60 de Chile. Quedará abierto las 24 horas.
Reabrieron el Paso Cristo Redentor tras las tormentas y pidieron manejar con cuidado
El Paso Cristo Redentor cerró en la tarde del domingo por las tormentas que provocaron aludes en Chile. Los autoridades acordaron el horario de reapertura
Los coordinadores del Paso Cristo Redentor se reunieron a las 10 de este lunes tal como estaba previsto, y los chilenos indicaron que la ruta está en condiciones para la transitabilidad segura de los vehículos.
Al estar todo con normalidad, el horario de reapertura del Paso Cristo Redentor fue a las 10.30 de este lunes y quedará abierto las 24 horas.
Desde la noche del domingo y hasta primera hora de este lunes había más de 450 vehículos particulares y más de 24 micros parados en Uspallata a la espera de la habilitación del camino en alta montaña.
Lo mismo ocurrió del lado chileno, donde se registró una fila de 3,5 kilómetros de vehículos que esperaron desde Guardia Vieja para cruzar hacia Mendoza.
Las tormentas afectaron el camino del Paso Cristo Redentor
Desde el viernes que se registraron precipitaciones en la alta montaña, lo que complicó la circulación de vehículos en diferentes momentos. Uno fue alrededor de las 17 del domingo cuando la crecida del río Uspallata rompió la barrera aluvional y el agua ocupó toda la calzada.
Vialidad Nacional despejó la calzada y luego de casi 2 horas quedó habilitada, aunque con mucha precaución.
Unas horas más tarde, los coordinadores del Paso Cristo Redentor comunicaron el cierre del túnel internacional debido a los aludes ocurridos en la ruta chilena como consecuencia de las tormentas, lo que ponía el peligro a todos los conductores.
Este es un video del alud de barro y piedras que caía de uno de los cobertizos:
En la mañana de este lunes las condiciones del tiempo mejoraron notablemente, aunque persisten las probabilidades de precipitaciones para hoy en la alta montaña.