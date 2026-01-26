Reabrieron el Paso Cristo Redentor tras las tormentas y pidieron manejar con cuidado

Desde la noche del domingo y hasta primera hora de este lunes había más de 450 vehículos particulares y más de 24 micros parados en Uspallata a la espera de la habilitación del camino en alta montaña.

Lo mismo ocurrió del lado chileno, donde se registró una fila de 3,5 kilómetros de vehículos que esperaron desde Guardia Vieja para cruzar hacia Mendoza.

Las tormentas afectaron el camino del Paso Cristo Redentor

Desde el viernes que se registraron precipitaciones en la alta montaña, lo que complicó la circulación de vehículos en diferentes momentos. Uno fue alrededor de las 17 del domingo cuando la crecida del río Uspallata rompió la barrera aluvional y el agua ocupó toda la calzada.

paso a chile alta montaña Vialidad Nacional trabajó sobre el desborde de agua en la Ruta 7 ocurrido el domingo en la tarde. Foto: Osvaldo Valle

Vialidad Nacional despejó la calzada y luego de casi 2 horas quedó habilitada, aunque con mucha precaución.

Unas horas más tarde, los coordinadores del Paso Cristo Redentor comunicaron el cierre del túnel internacional debido a los aludes ocurridos en la ruta chilena como consecuencia de las tormentas, lo que ponía el peligro a todos los conductores.

Este es un video del alud de barro y piedras que caía de uno de los cobertizos:

Embed - Aludes de lodo y ripio en los cobertizos en la ruta 60 de Chile

En la mañana de este lunes las condiciones del tiempo mejoraron notablemente, aunque persisten las probabilidades de precipitaciones para hoy en la alta montaña.