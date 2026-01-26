Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Reabrieron el Paso Cristo Redentor tras las tormentas y pidieron manejar con cuidado

El Paso Cristo Redentor cerró en la tarde del domingo por las tormentas que provocaron aludes en Chile. Los autoridades acordaron el horario de reapertura

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Tras la reapertura del Paso Cristo Redentor cientos de vehículos transitan por la frontera. Imagen ilustrativa.

El Paso Cristo Redentor volvió a habilitarse en la mañana de este lunes luego de haber estado cerrado desde la tarde del domingo por las tormentas y los aludes registrados en la Ruta 60 de Chile. Quedará abierto las 24 horas.

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor se reunieron a las 10 de este lunes tal como estaba previsto, y los chilenos indicaron que la ruta está en condiciones para la transitabilidad segura de los vehículos.

Uspallata parador paso cristo redentor chile
Cientos de veh&iacute;culos esperaron en Uspallata la reapertura del Paso Cristo Redentor.

Al estar todo con normalidad, el horario de reapertura del Paso Cristo Redentor fue a las 10.30 de este lunes y quedará abierto las 24 horas.

Desde la noche del domingo y hasta primera hora de este lunes había más de 450 vehículos particulares y más de 24 micros parados en Uspallata a la espera de la habilitación del camino en alta montaña.

Lo mismo ocurrió del lado chileno, donde se registró una fila de 3,5 kilómetros de vehículos que esperaron desde Guardia Vieja para cruzar hacia Mendoza.

Las tormentas afectaron el camino del Paso Cristo Redentor

Desde el viernes que se registraron precipitaciones en la alta montaña, lo que complicó la circulación de vehículos en diferentes momentos. Uno fue alrededor de las 17 del domingo cuando la crecida del río Uspallata rompió la barrera aluvional y el agua ocupó toda la calzada.

paso a chile alta montaña
Vialidad Nacional trabaj&oacute; sobre el desborde de agua en la Ruta 7 ocurrido el domingo en la tarde.

Vialidad Nacional despejó la calzada y luego de casi 2 horas quedó habilitada, aunque con mucha precaución.

Unas horas más tarde, los coordinadores del Paso Cristo Redentor comunicaron el cierre del túnel internacional debido a los aludes ocurridos en la ruta chilena como consecuencia de las tormentas, lo que ponía el peligro a todos los conductores.

Este es un video del alud de barro y piedras que caía de uno de los cobertizos:

Embed - Aludes de lodo y ripio en los cobertizos en la ruta 60 de Chile

En la mañana de este lunes las condiciones del tiempo mejoraron notablemente, aunque persisten las probabilidades de precipitaciones para hoy en la alta montaña.

