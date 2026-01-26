Estados Unidos se alía con un país de América Latina para superar a China en la producción de minerales estratégicos

La conversación entre ambos gobiernos ya ha trascendido declaraciones. Estados Unidos, por ejemplo, otorgó un préstamo de casi 465 millones de dólares a la minera brasileña Serra Verde, con sede en el estado de Goiás, para expandir su producción y hacerla disponible para mercados fuera de China. Además, empresas como la canadiense Aclara Resources planean invertir en proyectos que incluyen minería en Brasil y procesamiento en Estados Unidos, integrando partes de una cadena que no dependa exclusivamente de Asia.

China y Estados Unidos (2) Los presidentes de Estados Unidos, Brasil y China

La cooperación entre este país de América Latina y Estados Unidos

Este tipo de cooperación tiene dos caras. Para Estados Unidos representa una oportunidad de asegurar insumos estratégicos y mitigar riesgos asociados a su dependencia de un rival geopolítico. Para este país de América Latina, es la posibilidad de convertirse en un actor central en la economía global de minerales críticos y atraer inversiones que podrían reconfigurar su papel industrial más allá de la simple exportación de materias primas.

No obstante, avanzar en la producción de tierras raras también enfrenta desafíos técnicos, regulatorios y ambientales. Extraer y procesar estos minerales es costoso y genera tensiones sociales y ecológicas si no se gestiona con criterios sostenibles. La conversación bilateral, por lo tanto, no se limita a acuerdos comerciales, implica decidir cómo balancear desarrollo económico, soberanía nacional y responsabilidad ambiental, en un mundo donde los recursos estratégicos se han vuelto piezas clave de la competencia entre potencias.