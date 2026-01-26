Scott Bessent elogió a Milei y ratificó el respaldo de Estados Unidos al rumbo libertario

Meses atrás Bessent había asegurado, en la gala del Atlantic Council, que "gracias al liderazgo visionario (de Javier Milei), el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”.

bessent y Trump Scott Bessent dijo que Milei es una “pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”.

“Un gobierno austero y eficiente”

Scott Bessent destacó la evolución de Javier Milei en el plano político y valoró su acercamiento a los gobernadores, al señalar que el mandatario argentino “está construyendo poder” y que “podría permanecer durante años” en la conducción del país.

En relación con las elecciones legislativas de octubre, el secretario del Tesoro acusó al kirchnerismo de intentar “provocar turbulencias en el mercado” con el objetivo de incidir en el resultado electoral. También analizó que el respaldo al oficialismo provino principalmente de los jóvenes y de los sectores más vulnerables de la sociedad, que, según afirmó, “fueron los más perjudicados durante los gobiernos kirchneristas”.

Para el funcionario estadounidense, la administración libertaria reemplazó una “burocracia corrupta y derrochadora” por un esquema de gestión “austero y eficiente, orientado a resguardar la propiedad privada”, detalló en una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español.

scott-bessent-estados-unidos-china-efe.jpg El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó al kirchnerismo de intentar “provocar turbulencias en el mercado”.

La aclaración sobre los U$S20.000 millones

Por último, Scott Bessent se refirió al swap de monedas acordado antes de los comicios y lo definió como el uso del “balance financiero de los Estados Unidos como herramienta diplomática” para asistir a un “aliado estratégico” en un contexto de inestabilidad.

No obstante, fue enfático al aclarar la naturaleza de los fondos involucrados: “Muchos decían: ‘Le están dando 20.000 millones de dólares a la Argentina’. No, no fue así. Eso fue un préstamo”, subrayó.

Fuentes: La Derecha Diario/RAV Español y Noticias Argentinas