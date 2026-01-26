Scott Bessent elogió a Milei y ratificó el respaldo de Estados Unidos al rumbo libertario

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó el fuerte respaldo de la administración republicana a la gestión libertaria y afirmó que el presidente Javier Milei “está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Javier Milei evolucionó políticamente y dijo que Argentina es central para las estrategias de Washington
El funcionario, uno de los hombres clave del gobierno de Donald Trump, sostuvo además que la Argentina se transformó en la “pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”.
En esa línea, consideró que el giro político y económico impulsado por la Casa Rosada ya tuvo impacto en países como Paraguay, Chile y Bolivia, y anticipó que Colombia podría seguir el mismo camino.
Meses atrás Bessent había asegurado, en la gala del Atlantic Council, que "gracias al liderazgo visionario (de Javier Milei), el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”.
“Un gobierno austero y eficiente”
Scott Bessent destacó la evolución de Javier Milei en el plano político y valoró su acercamiento a los gobernadores, al señalar que el mandatario argentino “está construyendo poder” y que “podría permanecer durante años” en la conducción del país.
En relación con las elecciones legislativas de octubre, el secretario del Tesoro acusó al kirchnerismo de intentar “provocar turbulencias en el mercado” con el objetivo de incidir en el resultado electoral. También analizó que el respaldo al oficialismo provino principalmente de los jóvenes y de los sectores más vulnerables de la sociedad, que, según afirmó, “fueron los más perjudicados durante los gobiernos kirchneristas”.
Para el funcionario estadounidense, la administración libertaria reemplazó una “burocracia corrupta y derrochadora” por un esquema de gestión “austero y eficiente, orientado a resguardar la propiedad privada”, detalló en una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español.
La aclaración sobre los U$S20.000 millones
Por último, Scott Bessent se refirió al swap de monedas acordado antes de los comicios y lo definió como el uso del “balance financiero de los Estados Unidos como herramienta diplomática” para asistir a un “aliado estratégico” en un contexto de inestabilidad.
No obstante, fue enfático al aclarar la naturaleza de los fondos involucrados: “Muchos decían: ‘Le están dando 20.000 millones de dólares a la Argentina’. No, no fue así. Eso fue un préstamo”, subrayó.
Fuentes: La Derecha Diario/RAV Español y Noticias Argentinas