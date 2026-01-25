Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza: qué dice el pronóstico

Según los últimos datos de los servicios meteorológicos, la lluvia ya está presente en la provincia y se mantendrá durante varios días de esta última semana de enero 2026, ofreciendo un respiro ante las altas temperaturas del verano. Para mañana lunes 26 de enero, las condiciones se mantienen similares con un 60% de probabilidad de precipitaciones.
Lluvia en Mendoza
El pronóstico extendido muestra un panorama claramente lluvioso para los próximos días en Mendoza. El martes 27 de enero se anticipa despejado con 33°C de máxima y 19°C de mínima, ofreciendo una tregua momentánea. Sin embargo, el miércoles 28 de enero regresará la nubosidad con temperaturas de 34°C/20°C.
El jueves 29 de enero marca el retorno de condiciones más inestables, con 80% de probabilidad de lluvia y acumulados esperados de 1.2 mm. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 35°C, con vientos significativos de hasta 33 km/h.
La tendencia lluviosa se intensifica hacia el fin de semana. El viernes 30 de enero presenta 80% de probabilidad de precipitaciones con 2.7 mm esperados, y temperaturas entre 23°C y 34°C. Finalmente, el sábado 31 de enero cerrará el mes con pronóstico de lluvia, acumulando hasta 6.6 mm y registrando temperaturas de 32°C de máxima y 20°C de mínima.
Condiciones climáticas ideales para la agricultura
Estas precipitaciones llegan en un momento crucial para el sector agrícola mendocino. Las lluvias de verano son fundamentales para el desarrollo de los cultivos y viñedos que caracterizan la producción provincial. La alternancia entre días soleados y lluviosos favorece el crecimiento de las plantas y ayuda a mantener los niveles de humedad del suelo.
Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan a los productores aprovechar los días de cielo despejado para realizar las tareas de campo, mientras que las jornadas con precipitaciones permitirán el riego natural de los cultivos.
Medidas para cuidarte:
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.