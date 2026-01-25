Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza: qué dice el pronóstico

La tendencia lluviosa se intensifica hacia el fin de semana. El viernes 30 de enero presenta 80% de probabilidad de precipitaciones con 2.7 mm esperados, y temperaturas entre 23°C y 34°C. Finalmente, el sábado 31 de enero cerrará el mes con pronóstico de lluvia, acumulando hasta 6.6 mm y registrando temperaturas de 32°C de máxima y 20°C de mínima.

Condiciones climáticas ideales para la agricultura

Estas precipitaciones llegan en un momento crucial para el sector agrícola mendocino. Las lluvias de verano son fundamentales para el desarrollo de los cultivos y viñedos que caracterizan la producción provincial. La alternancia entre días soleados y lluviosos favorece el crecimiento de las plantas y ayuda a mantener los niveles de humedad del suelo.

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan a los productores aprovechar los días de cielo despejado para realizar las tareas de campo, mientras que las jornadas con precipitaciones permitirán el riego natural de los cultivos.

