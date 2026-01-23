Según las previsiones del pronóstico del tiempo en Mendoza, este fin de semana seguirá caluroso e inestable, con temperaturas máximas que superarán los 30°C. Se esperan tormentas que podrían ser severas y no se descarta la caída de granizo, como ocurrió el jueves en San Rafael, donde se registró una supercelda en la Villa 25 de Mayo.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta de granizo, calor y tormentas para este fin de semana
No se descarta la caída de granizo en el oeste y noroeste del Gran Mendoza, así como en la zona Sur, según el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas
El sábado 24 de enero amanecerá con algo de inestabilidad en el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza hasta las 8, para luego dar paso a un cielo despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 17°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y los 21°C en el resto de la provincia. La máxima promedio provincial se ubicará en los 33°C, anticipando una jornada cálida.
Sin embargo, la calma será breve. A partir de las 15, se reactivará la convección atmosférica con posibilidad de caída de granizo comenzando en el oeste del Valle de Uco, el Gran Mendoza y la zona Sur. Con el avance de la tarde, estas tormentas se intensificarán y se extenderán a todo el Valle de Uco, el Sur provincial y el área metropolitana.
El pronóstico del tiempo día por día
Las autoridades de la Dirección de Contingencias Climáticas no descartan la caída de granizo en el oeste y noroeste del Gran Mendoza, así como en la zona Sur, por lo que habrá que estar atentos a los radares.
Hacia las 21 del sábado, las tormentas podrían alcanzar el Este provincial, prolongándose hasta pasada la medianoche en ese sector y en el Gran Mendoza.
En la alta montaña, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la jornada, mientras que los vientos serán leves en toda la provincia entre las 14 y las 22.
La inestabilidad continuará el domingo 25 de enero, con un amanecer inestable en la zona Sur hasta las 10. Desde las 14, se espera un nuevo desarrollo convectivo en el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, extendiéndose hacia el oeste de San Rafael entre las 15 y 16.
Alerta y recomendaciones para el fin de semana
El pronóstico del tiempo indica que desde las 18 del domingo las tormentas se volverán severas en toda la franja oeste de la provincia (Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza), desplazándose hacia la zona Este después de las 20.
Estas tormentas podrán incluir intensas precipitaciones y no se descarta la caída de granizo en la mayoría de las regiones afectadas (Valle de Uco, zona Sur y Este), aunque con menor probabilidad en el Gran Mendoza. Las condiciones inestables persistirán en el Este hasta aproximadamente las 5 del lunes.
Las temperaturas para el domingo tendrán una mínima de 16°C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y de 21°C en el resto de la provincia. La máxima promedio provincial descenderá ligeramente a 31°C.
En cuanto al viento, desde las 18 se prevé una circulación del oeste con velocidades promedio de 40 a 45 km/h, con posibles ráfagas superiores, afectando el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur.
A partir de las 21 o 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad elevada y afectando especialmente la zona Este, San Rafael y General Alvear. La intensidad del viento tenderá a disminuir hacia las 4 del lunes.
En la alta montaña, la inestabilidad se iniciará desde las 16 en el sector Norte, extendiéndose progresivamente hacia la zona Central y Sur, y se mantendrá hasta las 6 del lunes, momento en que las condiciones mejorarán en toda la franja cordillerana, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Mendoza.