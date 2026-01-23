Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta de granizo, calor y tormentas para este fin de semana

El pronóstico del tiempo día por día

Las autoridades de la Dirección de Contingencias Climáticas no descartan la caída de granizo en el oeste y noroeste del Gran Mendoza, así como en la zona Sur, por lo que habrá que estar atentos a los radares.

Hacia las 21 del sábado, las tormentas podrían alcanzar el Este provincial, prolongándose hasta pasada la medianoche en ese sector y en el Gran Mendoza.

En la alta montaña, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante toda la jornada, mientras que los vientos serán leves en toda la provincia entre las 14 y las 22.

La inestabilidad continuará el domingo 25 de enero, con un amanecer inestable en la zona Sur hasta las 10. Desde las 14, se espera un nuevo desarrollo convectivo en el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco, extendiéndose hacia el oeste de San Rafael entre las 15 y 16.

Embed - Caída de granizo en Villa 25 de Mayo, de San Rafael

Alerta y recomendaciones para el fin de semana

El pronóstico del tiempo indica que desde las 18 del domingo las tormentas se volverán severas en toda la franja oeste de la provincia (Valle de Uco, Sur provincial y Gran Mendoza), desplazándose hacia la zona Este después de las 20.

Estas tormentas podrán incluir intensas precipitaciones y no se descarta la caída de granizo en la mayoría de las regiones afectadas (Valle de Uco, zona Sur y Este), aunque con menor probabilidad en el Gran Mendoza. Las condiciones inestables persistirán en el Este hasta aproximadamente las 5 del lunes.

Las temperaturas para el domingo tendrán una mínima de 16°C en Malargüe y partes bajas del Valle de Uco, y de 21°C en el resto de la provincia. La máxima promedio provincial descenderá ligeramente a 31°C.

granizo san rafael villa 25 de mayo Así lució la Villa 25 de Mayo tras la granizada del jueves en San Rafael.

En cuanto al viento, desde las 18 se prevé una circulación del oeste con velocidades promedio de 40 a 45 km/h, con posibles ráfagas superiores, afectando el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Sur.

A partir de las 21 o 22, el viento rotará al sur, manteniendo su intensidad elevada y afectando especialmente la zona Este, San Rafael y General Alvear. La intensidad del viento tenderá a disminuir hacia las 4 del lunes.

En la alta montaña, la inestabilidad se iniciará desde las 16 en el sector Norte, extendiéndose progresivamente hacia la zona Central y Sur, y se mantendrá hasta las 6 del lunes, momento en que las condiciones mejorarán en toda la franja cordillerana, de acuerdo al pronóstico del tiempo en Mendoza.