Tragedia en el aeropuerto: hombre muere succionado por la turbina de un avión

La turbina de la aeronave succionó al sujeto, provocando su fallecimiento instantáneo y un incendio parcial en la unidad. Todo esto, obligó a una evacuación de emergencia del avión, con toboganes inflables para los 224 pasajeros y 7 tripulantes a bordo.

Como consecuencia de la evacuación forzosa, al menos 12 pasajeros resultaron heridos, y cinco de ellos debieron ser trasladados a hospitales cercanos con lesiones diversas.

El caso recordó otro episodio similar ocurrido en 2025 en el aeropuerto de Milán, donde un hombre murió tras ingresar a una zona restringida y quedar atrapado por una aeronave.

Los medios italianos luego revelaron quién había sido la víctima fatal: el hombre que murió se llamaba Andrea Russo, tenía 35 años y habría accedido a la pista aérea a través de una salida de emergencia.

La investigación del hecho, en curso

El Secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que se inició una investigación federal para determinar cómo una persona civil pudo acceder a una pista activa sin ser interceptada a tiempo.

Mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) realiza los peritajes en el avión dañado, el debate sobre la seguridad en este sentido está a la orden del día.