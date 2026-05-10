Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Estoy tranquilo porque los futbolistas dejaron todo"

El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló tras la derrota por 2 a 1 ante Unión de Santa Fe, de este sábado en el Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. El DT azul destacó la entrega de sus jugadores.
El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, destacó la entrega de sus jugadores a pesar de la derrota por 2 a 1 ante Unión en el Gargantini
El entrenador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, habló tras la derrota por 2 a 1 ante Unión de Santa Fe, de este sábado en el Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura. El DT azul destacó la entrega de sus jugadores.
"Estos futbolistas se vienen brindando desde el comienzo de año y la expectativa para hoy era la de ganar para seguir en los playoffs, pero bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro. El aplauso de la gente es un reconocimiento a lo que vienen haciendo estos chicos. La verdad que hoy fue un partido disputado, muy parejo, tuvimos varias opciones para convertir en el primer tiempo, no pudimos anotar y la opción que tuvieron ellos la concretaron. En el segundo tiempo nos hicieron el gol muy rápido, pero el equipo fue, convertimos, tuvimos el campo para empatar el partido, pero no se pudo. Como les dije a los futbolistas, no tengo reproches para hacerles", comenzó diciendo Berti en la conferencia de prensa posterior al partido con el Tatengue.
Luego amplió el concepto al decir: "Los jugadores se brindaron partido a partido, a todos los encuentros los tomamos como una final y ese es el reflejo de hoy, nos tocó perder, quiero felicitar a Unión, que sigue en los playoffs, nosotros tenemos la tranquilidad de haber dejado todo, estos chicos dejan todo permanentemente y eso es lo que creo la gente también ve".
"Era el partido que imaginábamos, duro, trabado, muy cortado y eso también no permite generar ritmo futbolístico. Estoy tranquilo porque los futbolistas dejaron todo, se vaciaron, no hay reproches. Hay que dar vuelta la página, continuar con los dos partidos de Libertadores y ver si se juega Copa Argentina, pero hay que seguir por este camino", admitió el DT de 54 años.
"Todas las derrotas son dolorosas, a todos los partidos los hemos afrontado como finales. Ahora hay que descansar, a ponerse mejor físicamente, vamos a tener semanas largas de trabajo para terminar de la mejor manera la fase de grupos de la Libertadores y prepararnos para la Copa Argentina, que también es importante", dijo.
"El futuro lo imaginamos con los mismos futbolistas, tenemos que afrontar Libertadores, Copa Argentina, la final con Estudiantes, todavía tenemos mucho por delante y es importante que todos los futbolistas continúen", cerró.