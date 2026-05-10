Alfredo Berti tras la derrota de Independiente Rivadavia: "Estoy tranquilo porque los futbolistas dejaron todo"

Luego amplió el concepto al decir: "Los jugadores se brindaron partido a partido, a todos los encuentros los tomamos como una final y ese es el reflejo de hoy, nos tocó perder, quiero felicitar a Unión, que sigue en los playoffs, nosotros tenemos la tranquilidad de haber dejado todo, estos chicos dejan todo permanentemente y eso es lo que creo la gente también ve".

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"Era el partido que imaginábamos, duro, trabado, muy cortado y eso también no permite generar ritmo futbolístico. Estoy tranquilo porque los futbolistas dejaron todo, se vaciaron, no hay reproches. Hay que dar vuelta la página, continuar con los dos partidos de Libertadores y ver si se juega Copa Argentina, pero hay que seguir por este camino", admitió el DT de 54 años.

"Todas las derrotas son dolorosas, a todos los partidos los hemos afrontado como finales. Ahora hay que descansar, a ponerse mejor físicamente, vamos a tener semanas largas de trabajo para terminar de la mejor manera la fase de grupos de la Libertadores y prepararnos para la Copa Argentina, que también es importante", dijo.

Alfredo Berti quiere que siga el mismo plantel de la Lepra

"El futuro lo imaginamos con los mismos futbolistas, tenemos que afrontar Libertadores, Copa Argentina, la final con Estudiantes, todavía tenemos mucho por delante y es importante que todos los futbolistas continúen", cerró.