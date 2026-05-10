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Torneo Apertura: Argentinos Juniors eliminó a Lanús y jugará en cuartos de final con Huracán

Argentinos Juniors le ganó como local a Lanús y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura donde se medirá con Huracán

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Bicho está en cuartos.

El Bicho está en cuartos.

Argentinos Juniors le ganó como local a Lanús 2 a 0 y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional donde se medirá el próximo martes con Huracán, en La Paternal.

Los goles del equipo dirigido por Nico Diez fueron marcados por Francisco Álvarez a los 28' y Alan Lescano a los 96' para que celebren los hinchas en el Estadio Diego Maradona.

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Argentinos Juniors jugará con Huracán por un lugar en semifinales del Torneo Apertura.

Argentinos Juniors jugará con Huracán por un lugar en semifinales del Torneo Apertura.

Enzo Pérez, quien ingresó sobre el final, le ganó el duelo de mendocinos a Marcelino Moreno y el Bicho está entre los 8 mejores equipos del Torneo Apertura después de haber sido el único equipo local que ganó en la jornada de este sábado.

El Bicho hizo una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia y River, ratificando que viene siendo uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, aunque hasta hoy flaqueó en los partidos de eliminación directa tanto en la competencia local, como en la final de la Copa Argentina y la fase previa de la Copa Libertadores.

Embed - ¡LA PATERNAL ESTÁ DE FIESTA! EL BICHO GANÓ Y AVANZA EN LOS PLAYOFFS | Argentinos 2-0 Lanús | RESUMEN

Lo que viene en el Torneo Apertura 2026

Octavos de final - domingo 10/5

  • Rosario Central vs. Independiente
  • Estudiantes vs. Racing
  • River vs. San Lorenzo
  • Vélez vs. Gimnasia La Plata

Cuartos de final - martes 12/5

  • Belgrano vs. Unión
  • Argentinos Juniors vs. Huracán

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