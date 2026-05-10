Torneo Apertura: Argentinos Juniors eliminó a Lanús y jugará en cuartos de final con Huracán

Enzo Pérez, quien ingresó sobre el final, le ganó el duelo de mendocinos a Marcelino Moreno y el Bicho está entre los 8 mejores equipos del Torneo Apertura después de haber sido el único equipo local que ganó en la jornada de este sábado.

El Bicho hizo una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia y River, ratificando que viene siendo uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, aunque hasta hoy flaqueó en los partidos de eliminación directa tanto en la competencia local, como en la final de la Copa Argentina y la fase previa de la Copa Libertadores.

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Lo que viene en el Torneo Apertura 2026

Octavos de final - domingo 10/5

Rosario Central vs. Independiente

Estudiantes vs. Racing

River vs. San Lorenzo

Vélez vs. Gimnasia La Plata

Cuartos de final - martes 12/5