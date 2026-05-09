Deportivo Maipú consiguió una goleada histórica ante Temperley de visitante

El Botellero sumó 11 de los últimos 15 puntos que disputó y sigue con su buena racha desde que asumió el DT Mariano Echeverría.

Cuando recién estaban acomodándose ambos equipos en la cancha Bonfigli puso el 1 a 0 tras una buena jugada del visitante en ataque.

El Cruzado seguía jugando bien y a los 13' apareció el juvenil Giacone tras el rebote que dio Morrone y marcó el segundo.

El dueño de casa, que tiene en sus filas al mendocino Fernando Brandán, no entendía nada y más cuando Mansilla marcó un tremendo gol desde afuera del área a la salida de un córner. Maipú daba la nota ante el Gasolero.

Temperley buscaba el empate y Angelini hacía temblar el travesaño con un tiro desde lejos.

Se escapaba Giacone, Temperley hacía agua en defensa. El delantero de 22 años estampaba el 4 a 0 -tras un buen pase de Bonfigli- y todos miraban atónitos desde la tribuna.

En el complemento reaccionaba el equipo orientaba por Nicolás Domingo, pero Galardi respondía de buena manera en tres tapadas fundamentales.

Un cabezazo débil de Molina era controlado abajo por Galardi. El arquero del equipo dirigido por Mariano Echeverría respondía.

El partido se moría y el equipo maipucino lograba una goleada histórica. El Gasolero se iba silbado de la cancha.

Lo que viene para Deportivo Maipú

Tras vencer a Temperley, Maipú recibirá a Nueva Chicago, por la fecha 14 de la Primera Nacional.