Hay alargue en La Bombonera y Boca pierde con Huracán que juega con 9 hombres

Boca Juniors comienza el difícil camino de los playoffs enfrentando de local a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura.
Boca Juniors, escolta de la Zona A, juega por los octavos de final del torneo Apertura frente a Huracán, 7° de la Zona B en el estadio Alberto J. Armando
Boca Juniors comienza el difícil camino de los playoffs enfrentando de local a Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura.
A los 4' el Colo Gil puso arriba a los visitantes, en La Bombonera, y el empate llegó a los 42' del complemento a través de Milton Giménez. Por eso la definición se estiró al alargue donde a los 4' Oscar Romero, de penal, puso el 2 a 1 para el Globo y a los 13' otra vez el paraguayo, ex Boca, y por la misma vía, marcó el 3 a 1 justo antes de que el árbitro expulse a Ramírez y Pereyra en la misma jugada y deje al conjunto visitante con 9 hombres.
Huracán empezó ganando por un error xeneize en la salida, pero después otorgó ventajas en el fondo y Boca tuvo un par de oportunidades claras de llegar al empate, pero Galíndez se lució defendiendo el cero en su arco.
La lesión de Bareiro, remplazado por Milton Giménez, fue otra mala noticia, pero lo cierto es que el conjunto local siguió haciendo sobrados méritos para alcanzar el empate aunque no pudo concretar.De hecho a los 45' Giménez marcó el 1 a 1, pero estaba adelantado.
Úbeda mandó a la cancha a Braida en el arranque del complemento y Boca mantuvo su dominio del partido, pero el palo le negó el tanto del empate a Aranda, justo antes de que Zeballos salte a la cancha en lugar de Ascacíbar.
El propio Changuito marcó el que hubiera sido el gol del empate, pero Giménez estaba off side y así Huracán llegó en ventaja a los 10' finales ante un Boca que siguió haciendo méritos, pero sin tanta claridad.
A los 42' llegó el empate y la revisión del VAR porque pareció que hubo mano de Milton Giménez, pero finalmente el árbitro confirmó la conquista.
Con el 1 a 1 se fueron al alargue y a los 2' hubo penal de Di Lollo contra Bisanz, lo pateó Oscar Romero y la Ley del Ex se hizo presente una vez más en La Bombonera.
A los pocos minutos, otra vez Di Lollo cometió penal y otra vez Romero convirtió para poner el 3 a 1 para la visita.
Después de los goles vinieron las expulsiones de Ramírez y Pereyra que obligaron a Diego Martínez a rearmar el equipo sacando al autor de los dos penales y del otro lado Úbeda puso a Ángel Romero, su hermano, para reforzar el ataque.
Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, a una unidad de Estudiantes, que encabezó este grupo. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron encadenar 14 partidos sin conocer la derrota.