Hay alargue en La Bombonera y Boca pierde con Huracán que juega con 9 hombres

2026_05_260509005-scaled

El gol de Gil para el Globo

Embed ARRIBA EL GLOBO



Huracán presionó y Leonardo Gil definió para el 1-0 ante Boca en la Bombonera. #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/yy6jhX6hoi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2026

Huracán empezó ganando por un error xeneize en la salida, pero después otorgó ventajas en el fondo y Boca tuvo un par de oportunidades claras de llegar al empate, pero Galíndez se lució defendiendo el cero en su arco.

La lesión de Bareiro, remplazado por Milton Giménez, fue otra mala noticia, pero lo cierto es que el conjunto local siguió haciendo sobrados méritos para alcanzar el empate aunque no pudo concretar.De hecho a los 45' Giménez marcó el 1 a 1, pero estaba adelantado.

El gol anulado a Milton Giménez

Embed MILTON GIMÉNEZ CONVIRTIÓ EL EMPATE DE BOCA, PERO EL GOL NO VALE POR POSICION ADELANTADA #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/qdVjnmuPlv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2026

Úbeda mandó a la cancha a Braida en el arranque del complemento y Boca mantuvo su dominio del partido, pero el palo le negó el tanto del empate a Aranda, justo antes de que Zeballos salte a la cancha en lugar de Ascacíbar.

El propio Changuito marcó el que hubiera sido el gol del empate, pero Giménez estaba off side y así Huracán llegó en ventaja a los 10' finales ante un Boca que siguió haciendo méritos, pero sin tanta claridad.

A los 42' llegó el empate y la revisión del VAR porque pareció que hubo mano de Milton Giménez, pero finalmente el árbitro confirmó la conquista.

El empate, previa revisión del VAR

Embed TRAS REVISIÓN DE VAR, HAY GOL DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 DE BOCA ANTE HURACÁN #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Z2qwMrgSYE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 9, 2026

Con el 1 a 1 se fueron al alargue y a los 2' hubo penal de Di Lollo contra Bisanz, lo pateó Oscar Romero y la Ley del Ex se hizo presente una vez más en La Bombonera.

Oscar Romero aplicó la Ley del Ex, de penal

Embed ROMERO CAMBIÓ PENAL POR GOL Y HURACÁN LE GANA 2-1 A BOCA EN EL ALARGUE #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/UgzOMD5op9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 10, 2026

A los pocos minutos, otra vez Di Lollo cometió penal y otra vez Romero convirtió para poner el 3 a 1 para la visita.

Romero repitió y puso el 3 a 1

Embed OTRO GOL DE PENAL DE ROMERO Y HURACÁN LE GANA 3-1 A BOCA #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/BxmcaRRr5a — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 10, 2026

Después de los goles vinieron las expulsiones de Ramírez y Pereyra que obligaron a Diego Martínez a rearmar el equipo sacando al autor de los dos penales y del otro lado Úbeda puso a Ángel Romero, su hermano, para reforzar el ataque.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, a una unidad de Estudiantes, que encabezó este grupo. Los dirigidos por Claudio Úbeda lograron encadenar 14 partidos sin conocer la derrota.