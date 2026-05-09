Ulpiano Suarez presentó el nuevo Código de Edificación de la Ciudad para impulsar la inversión

ulpiano suarez El intendente de Ciudad Ulpiano Suarez.

“Me pareció muy buena la nueva implementación de este código, donde se han tenido en cuenta todos los requerimientos que hemos planteado los desarrolladores y los constructores para que sea una ciudad más adaptada a los lineamientos que requiere hoy la sociedad y la oferta y la demanda del mercado. El código tenía algunas cosas medias desactualizadas que ahora por lo que estoy viendo se han tenido bastante en consideración”, comentó Marcos Bravín, uno de los desarrolladores presentes.

Un motor para la inversión privada

Durante la presentación, el intendente destacó que, a pesar de la crisis nacional, el municipio se involucra para acompañar la inversión y la generación de empleo. El nuevo Código establece reglas claras y una simplificación de trámites, facilitando la toma de decisiones para los inversores al agilizar la obtención de permisos y eliminar márgenes de discrecionalidad.

“Esto refleja una decisión política y una visión hacia dónde entendemos que tiene que desarrollarse y consolidarse la Ciudad”, afirmó Suarez.

Actualmente, la Capital ya registra más de 303.000 metros cuadrados en obras en ejecución, lo que demuestra la confianza del sector privado, según indicaron desde la comuna.

Innovaciones técnicas y urbanas

La actualización introduce cambios tanto en el apartado urbano como en el edilicio. Entre los puntos más destacados se encuentran:

Eliminación del FOT (Factor de Ocupación Total): se quita este indicador para que la regulación se base en el FOS y las alturas máximas.

Impulso al comercio de cercanía: para fomentar una ciudad de usos mixtos , los nuevos edificios de cocheras y estacionamientos deberán contar con locales comerciales en todo su frente. En el caso de playas de estacionamiento públicas, se exige que el 70% de su fachada esté destinada a locales comerciales.

de cercanía: para fomentar una , los nuevos edificios de cocheras y estacionamientos deberán contar con locales comerciales en todo su frente. En el caso de playas de estacionamiento públicas, se exige que el 70% de su fachada esté destinada a locales comerciales. Nuevas tipologías y zonas: se incorpora la tipología de "Torre con basamento" y se crean nuevas zonas comerciales (C3) y residenciales (R7) para adaptarse a la realidad de cada sector.

Sustentabilidad obligatoria: se introduce el FIS (Factor de Infiltración del Suelo) para garantizar superficies permeables. Además, los proyectos de medio y alto impacto (más de 2.500 m2) deberán alcanzar puntajes mínimos en prácticas sustentables.

Beneficios para el vecino y el entorno

El Código también pone el foco en el espacio público y la convivencia, según como lo presentó el intendente. Se actualizan las normas sobre el arbolado público, prohibiendo la aprobación de garajes frente a árboles existentes, salvo casos excepcionales.

codigo de construccion municipalidad de ciudad Presentación del nuevo código urbano y edilicio de Ciudad.

Asimismo, se establecen pautas para la numeración domiciliaria, exigiendo materiales durables y una altura mínima de 8 centímetros para garantizar la legibilidad desde la vía pública.

Con la creación de zonas de usos mixtos, la gestión municipal responde a la demanda ciudadana de contar con servicios de cercanía, lo que no solo mejora la calidad de vida sino que contribuye a la valorización de los inmuebles, dijo Suarez.

La nueva norma, plasmada en la ordenanza 4.234/26, entrará oficialmente en vigor el próximo 14 de mayo, sentando las bases para una "Ciudad más pujante, equilibrada y orientada al futuro", de acuerdo a la Municipalidad.