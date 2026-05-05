Choferes de Cabify se sumaron a Ojos en Alerta para la prevención del delito en Ciudad

Ulpiano Suarez firmó el convenio con Cabify

El acuerdo fue rubricado por el intendente Ulpiano Suarez y representantes de la plataforma.

A partir de esta firma, se convocará a los más de 3.000 choferes que actualmente operan con la aplicación en la provincia de Mendoza para participar de capacitaciones específicas sobre el uso de la herramienta. Si bien la convocatoria es abierta, la participación será voluntaria.

Las capacitaciones, de aproximadamente 30 minutos de duración, brindarán información práctica sobre el funcionamiento del sistema, que permite dar aviso inmediato ante situaciones sospechosas o de emergencia.

ulpiano suarez con choferes de cabify Ulpiano Suarez se reunió con directivos y choferes de Cabify. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

A diferencia del 911, Ojos en Alerta funciona a través de mensajería directa, lo que posibilita enviar texto, audios, fotos o videos, sin necesidad de aportar datos personales, ya que los usuarios se encuentran previamente registrados.

Además, el sistema cuenta con un botón de pánico para casos de extrema urgencia, que activa un protocolo de intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Para la comuna citadina, la incorporación de los conductores de Cabify representa un aporte significativo al programa, porque se trata de trabajadores que circulan de manera permanente por la Ciudad, incluso en horarios nocturnos; lo que les permite advertir situaciones que pueden requerir una intervención rápida.

cabify mendoza "Para Cabify, la seguridad es un pilar innegociable", dijo un referente de la plataforma.

Ulpiano Suarez: "Es como tener un preventor más en la calle"

Ulpiano Suarez explicó: “Esa presencia de los conductores en el territorio las 24 horas es valiosísima; para nosotros es como tener un preventor participando en la calle o una cámara que se mueve. El programa tiene un componente muy alto de solidaridad y empatía, porque en un gran porcentaje los reportes son sobre situaciones que le están pasando a otra persona. Por eso hacemos hincapié en la capacitación, para que el sistema sea muy cuidado y efectivo”.

El jefe comunal remarcó que “si bien la seguridad es responsabilidad de los gobiernos provinciales, los municipios nos estamos involucrando cada vez más. Nosotros llevamos prácticamente 15 años con una agenda de gestión sostenida y con una gran inversión en innovación. Nuestro paso más próximo ha sido fortalecer el Anillo Digital sumando cámaras en toda la periferia de la Ciudad”.

El city performance manager de Cabify, Cristian Fillol, comentó: "Para Cabify, la seguridad es un pilar innegociable y una prioridad en cada trayecto. Integrarnos al programa Ojos en Alerta es un paso natural que se alinea con nuestro compromiso de ser más que una app de movilidad: queremos ser un actor activo en el cuidado de las ciudades. Con nuestros conductores, estamos sumando miles de miradas que, gracias a su presencia en las calles, pueden colaborar directamente con la prevención y el bienestar de toda la comunidad mendocina”.