Investigan si hubo animosidad policial en las multas masivas a hinchas de Lepra

La Inspección General de Seguridad (IGS) inició un expediente para investigar las multas de tránsito masivas que afectaron a hinchas de Independiente Rivadavia durante el partido de Copa Libertadores del jueves pasado en el estadio Malvinas Argentinas.
El director Marcelo Puertas confirmó a Diario UNO el arranque de una investigación interna, que recién está en una fase incipiente a partir de una denuncia anónima que la IGS recibió este lunes.
El objetivo de la instrucción es corroborar si hubo animosidad de la Policía Vial en la formulación de las actas o si las multas estuvieron a derecho. Según el resultado de esa investigación sumaria, se avanzará o no con los correspondientes sumarios.
Multas, denuncia y un operativo policial en la mira
La denuncia detalló lo que contó Diario UNO con anterioridad: una ola de multas por mal estacionamiento que indignó a cientos de hinchas de Independiente Rivadavia que dejaron sus vehículos en las inmediaciones del Malvinas Argentinas durante el encuentro que su equipo disputó con La Guaira, de Venezuela.
La situación se dio en un contexto particular: además de que ese día no hubo transporte público para trasladar hinchas, abundó la presencia de “trapitos” cobrando tarifas elevadas.
Y buena parte de los simpatizantes multados indicaron que habían estacionado en lugares señalados por la propia Policía Vial, lo que generó más controversia.
La actitud de Independiente Rivadavia
Tras lo ocurrido, el club recibió los reclamos de los socios para hacerse cargo de las multas, pidiendo que presentaran la documentación correspondiente en la sede de Avenida Las Tipas:
- Acta de infracción (multa)
- Tarjeta Verde
- Licencia de conducir
- Autorización de manejo (si no es el titular del vehículo)
La preocupación de la dirigencia de Independiente Rivadavia va más allá de lo que sucedió el jueves pasado, dado que este miércoles la Lepra recibe a Fluminense desde las 21.30 en el mismo escenario.