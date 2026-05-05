Investigan si hubo animosidad policial en las multas masivas a hinchas de Lepra

El objetivo de la instrucción es corroborar si hubo animosidad de la Policía Vial en la formulación de las actas o si las multas estuvieron a derecho. Según el resultado de esa investigación sumaria, se avanzará o no con los correspondientes sumarios.

Multas, denuncia y un operativo policial en la mira

La denuncia detalló lo que contó Diario UNO con anterioridad: una ola de multas por mal estacionamiento que indignó a cientos de hinchas de Independiente Rivadavia que dejaron sus vehículos en las inmediaciones del Malvinas Argentinas durante el encuentro que su equipo disputó con La Guaira, de Venezuela.

La situación se dio en un contexto particular: además de que ese día no hubo transporte público para trasladar hinchas, abundó la presencia de “trapitos” cobrando tarifas elevadas.

Y buena parte de los simpatizantes multados indicaron que habían estacionado en lugares señalados por la propia Policía Vial, lo que generó más controversia.

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La actitud de Independiente Rivadavia

Tras lo ocurrido, el club recibió los reclamos de los socios para hacerse cargo de las multas, pidiendo que presentaran la documentación correspondiente en la sede de Avenida Las Tipas:

Acta de infracción (multa)

Tarjeta Verde

Licencia de conducir

Autorización de manejo (si no es el titular del vehículo)

La preocupación de la dirigencia de Independiente Rivadavia va más allá de lo que sucedió el jueves pasado, dado que este miércoles la Lepra recibe a Fluminense desde las 21.30 en el mismo escenario.