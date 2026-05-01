Hubo multas de tránsito masivas a los hinchas de Independiente Rivadavia y el club reaccionó fuerte

Frente a la imposibilidad o la negativa de convalidar este peaje informal, cientos de conductores optaron por dejar sus autos en sectores aledaños no habilitados, como la Avenida Carlos Thays. Fue allí donde el Gobierno provincial, ausente para garantizar el transporte y ciego ante la extorsión de los cuidacoches, demostró una eficiencia implacable: la Policía de Mendoza y el Ministerio de Seguridad desplegaron un operativo masivo de multas.

Las redes estallaron e Independiente Rivadavia salió en apoyo de sus hinchas

Las redes sociales no tardaron en reflejar el malestar. Con actas de infracción en mano, decenas de hinchas apuntaron directamente a la gestión del Gobernador. El reclamo es tan básico como contundente: si se elimina la alternativa del transporte público y no se garantiza la seguridad económica en las zonas de estacionamiento, se empuja al ciudadano a una trampa y hace que la multa pierda su carácter correctivo y desnuda un mero afán recaudatorio.

Ante este laberinto sin salida, la respuesta llegó desde el lugar menos pensado. Cerca de la medianoche, la dirigencia de Independiente Rivadavia emitió un contundente comunicado en sus redes sociales oficiales: "En Independiente Rivadavia la fiesta es completa y a nuestra gente la cuidamos". En un gesto que marca un precedente, el club anunció que gestionará la solución y absorberá el impacto de las actas labradas por el Gobierno de Mendoza. Para ello, instó a los socios afectados a presentarse en la secretaría con el acta original, el carnet digital y la licencia de conducir. "De esto nos hacemos cargo nosotros. Al hincha lo defiende su club", sentenciaron desde la institución.

Independiente Rivadavia hizo lo suyo en la cancha en una noche de roce internacional y alegró a su gente, para luego escudarla también. Afuera, en las calles del Parque, la política de seguridad y transporte volvió a mostrar su peor cara. Queda claro que gobernar no es solo prohibir y multar, sino, fundamentalmente, prever y brindar soluciones. Esta vez, la empatía la tuvo que poner un club de fútbol ante un Estado que solo llegó para recaudar.