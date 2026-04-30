Estafas virtuales: la poderosa herramienta que los fiscales usan para recuperar el dinero de estos delitos

Tarjetas de crédito Los datos personales de las tarjetas de crédito suele ser blanco de los ciberdelincuentes.

Contra las estafas y otros ciberdelitos

Mediante la utilización de esta billetera virtual, el Ministerio Público Fiscal busca combatir el cibercrimen de manera ágil "evitando que el dinero desaparezca en la red. Esta iniciativa posiciona a Mendoza como un referente en modernización judicial y gestión de delitos informáticos complejos", indicaron desde el organismo que nuclea a los fiscales investigadores.

El sistema garantiza el aseguramiento en tiempo real de los fondos y la trazabilidad durante todo el proceso investigativo y evita que desaparezcan.

seguridad social, hackeo.jpg Phishing, técnica que utilizan los hackers para robar datos personales de consumidores.

El rastreo de los activos digitales antes de su incautación es un proceso coordinado que combina inteligencia financiera, colaboración institucional y medidas judiciales directas. Según el Ministerio Público Fiscal, este procedimiento se desarrolla de la siguiente manera:

Coordinación interinstitucional: el rastreo es una labor conjunta entre la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos y la División de Delitos Económicos de la Policía de Mendoza , quienes actúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF).

el rastreo es una labor conjunta entre la y la , quienes actúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF). Detección de irregularidades: el proceso suele iniciarse a partir de información aportada por entidades privadas , las cuales detectan anomalías en las operaciones electrónicas de los usuarios.

el proceso suele iniciarse a partir de , las cuales detectan anomalías en las operaciones electrónicas de los usuarios. Investigación y análisis de operaciones: se realiza una pesquisa que incluye el análisis de las operaciones financieras para determinar el flujo de los fondos. Por ejemplo, en casos de phishing, se rastrea cómo el dinero obtenido ilícitamente es convertido en criptoactivos para intentar ocultar su origen.

se realiza una pesquisa que incluye el para determinar el flujo de los fondos. Por ejemplo, en casos de phishing, se rastrea cómo el dinero obtenido ilícitamente es convertido en criptoactivos para intentar ocultar su origen. Acceso a dispositivos electrónicos: una vez identificada la maniobra, se ejecutan allanamientos autorizados judicialmente . En estos operativos, las autoridades acceden a los dispositivos electrónicos de los sospechosos para identificar de forma precisa los activos digitales vinculados al delito.

una vez identificada la maniobra, se ejecutan . En estos operativos, las autoridades acceden a los dispositivos electrónicos de los sospechosos para vinculados al delito. Garantía de trazabilidad: el uso de la wallet institucional permite que, una vez identificados, los fondos mantengan su trazabilidad durante todo el proceso investigativo, asegurando que no se pierdan ni se dispersen debido a la rapidez de las transacciones digitales.