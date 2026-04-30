Vacunas sin aplicar y certificados falsos: seis allanamientos en Mendoza por fraude con beneficios del Estado

Los procedimientos se concretaron en el Centro de Salud 22 de Las Heras, además de domicilios particulares en ese departamento y en Lavalle, espacios de uso interno del establecimiento y un vehículo vinculado a la causa.

certificados de vacunacion truchos allanamiento Se secuestraron más de 160 certificados de vacunación.

La causa se inició a partir de la denuncia de un médico de San Rafael, quien detectó inconsistencias en los registros de vacunación. A partir de esas irregularidades, también se dispusieron medidas administrativas sobre personal involucrado, en paralelo al avance de la causa judicial.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares, todos elementos de interés para el avance de la investigación. El material incautado será analizado para determinar el alcance de las maniobras y establecer las responsabilidades correspondientes, en el marco de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.