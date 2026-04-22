Como el de las hamburguesas, pero con vacunas: Mendoza prueba el AutoVac para vacunarse sin bajar del auto

El objetivo es facilitar el acceso a personas con dificultades para concurrir en horarios habituales, ya sea por edad, movilidad o condiciones de salud.

Cómo sacar un turno para el AutoVac de vacunas

Antes de presentarse en el lugar con su vehículo para recibir la vacuna correspondiente, los interesados deberán sacar un turno en la web oficial:

1- Ingresa al siguiente link web

https://turnosventanillaunica.mendoza.gov.ar/vub/vistas/turnosWeb/turnoswebVU.zul

2- Colocá tipo de documento

3- Colocá tu número de DNI (verifica colocar el correcto para evitar demoras)

4- Colocá apellido y nombre (si ya has tramitado en gobierno a través de ventanilla única te lo colocará por defecto)

5- Indicá tu correo electrónico (por favor es muy importante que sea correcto, chequéalo, se sugieren correos de Gmail)

6- Indicá tu celular

7- Zona: Ventanilla única

8- Sector: Punto Vehicular Mendoza

9- Tramites: elegí trámite que realizarás (DNI, ,Pasaporte, Vacunación- si vas a hacer DNI y Vacunación debes completar dos veces)

10- En el campo blanco colocá tu edad por favor (solo los años que tenés)

11- Fecha: elegí 25 de abril (sábado)

12- Horario: elegí los horarios disponibles.

La actividad contará con la presencia del ministro de Salud, Rodolfo Montero, y de la representante en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Llopis.

casa de gobierno vacunas Vacunas en el estacionamiento de Casa de Gobierno: este sábado por la mañana.

Turno para DNI y pasaporte

Además de la vacunación, se podrán realizar trámites del Registro Civil como DNI y pasaporte bajo la misma modalidad. El turno previo se deberá gestionar desde la web. La prueba busca agilizar servicios y reducir tiempos de espera mediante un esquema similar al de atención “drive thru” - sistema de atención en el que hacés todo desde el auto- que se popularizó en locales de comidas rápidas.