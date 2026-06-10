Juan Cruz Yacopini mostró su asombrosa recuperación a través de un video a 6 meses de su accidente

El paso a paso de la recuperación de Yacopini

En los casi 5 minutos que dura el video del Instituto Fleni, Yacopini cuenta cómo han sido estos meses de rehabilitación en lo que él considera el mejor centro no solo de Argentina sino de Latinoamérica.

El piloto cuenta que se levanta temprano y que cada día realiza un tipo de terapia diferente: tecnología en rehabilitación, terapia ocupacional, juegos, kinesiología, entre otras.

Lleva en Fleni 4 meses y dice que no sabe cuánto tiempo más estará allí recuperándose, pero la evolución que ha hecho solo puede resumirse en una palabra: asombrosa.

Desde diciembre, cuando no podía ni siquiera respirar por sus propios medios y por supuesto estaba inmovilizado desde el cuello para abajo hasta ahora, que hasta ha comenzado a caminar con ayuda de un bastón, Yacopini no ha dejado de superar obstáculos.

Él mismo lo reconoció y dijo estar muy agradecido al equipo asistencial, además de a su familia, a su novia y amigos.

Campaña para ayudar al Instituto de rehabilitación

La historia de recuperación de Juan Cruz Yacopini forma parte de la campaña solidaria que impulsa Fleni para visibilizar el trabajo de rehabilitación que realiza con pacientes que atraviesan lesiones neurológicas y físicas complejas.

Tras el accidente que sufrió en diciembre de 2025, el piloto mendocino inició allí un tratamiento integral acompañado por médicos, kinesiólogos, terapeutas y otros profesionales. A través de su testimonio, la institución busca mostrar el impacto que tiene este tipo de abordaje en la recuperación de los pacientes y convocar donaciones para sostener programas de atención y rehabilitación.

Quienes quieran colaborar con el instituto, pueden hacer click aquí.