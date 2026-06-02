Juan Cruz Yacopini sigue dando pasos firmes en su recuperación. En las últimas horas compartió un nuevo video que titula: "Arrancando una nueva semana sin prisa y sin pausa".
"Sin prisa, pero sin pausa": el emocionante video con el que Juan Cruz Yacopini mostró un nuevo avance
Juan Cruz Yacopini sigue dando pasos firmes en su recuperación. Compartió otro emocionante video
En el video que compartió en sus redes sociales, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini se muestra realizando un ejercicio que para muchos podría parecer simple, pero que en su proceso de recuperación representa un enorme paso adelante. Junto a su silla de ruedas, se lo ve sentándose por sus propios medios en la butaca de un automóvil y luego saliendo de ella, despacio, concentrado y sin ayuda.
Las imágenes emocionaron de inmediato a sus seguidores, que acompañan de cerca cada avance desde el grave accidente que cambió su vida.
"A este niño lo amamos todos. Crack de la vida", escribió una usuaria. "Vamos amigo, los progresos se están viendo enormemente, a seguir firme", comentó otro seguidor. Entre los cientos de mensajes también apareció el de su hermana: "Dios, qué alegría verte así. Te amo. Es más que un orgullo ser tu hermana".
Hubo otro comentario que resumió el sentimiento general: "El gladiador más grande que vi en mi vida".
Yacopini enfrenta hoy una carrera diferente. Y, a juzgar por las imágenes, sigue avanzando. Sin prisa, pero sin pausa.