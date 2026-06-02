"Sin prisa, pero sin pausa": el emocionante video con el que Juan Cruz Yacopini mostró un nuevo avance

En el video que compartió en sus redes sociales, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini se muestra realizando un ejercicio que para muchos podría parecer simple, pero que en su proceso de recuperación representa un enorme paso adelante. Junto a su silla de ruedas, se lo ve sentándose por sus propios medios en la butaca de un automóvil y luego saliendo de ella, despacio, concentrado y sin ayuda.

Las imágenes emocionaron de inmediato a sus seguidores, que acompañan de cerca cada avance desde el grave accidente que cambió su vida.