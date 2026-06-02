Si el vidrio del horno está lleno de grasa y pegotes amarillos, te enseño a limpiarlo con vinagre

Existen varios tipos de vinagre, pero no todos sirven para lo mismo ni están elaborados de la misma forma. El vinagre de alimentos se elabora por fermentación natural de microorganismos y el vinagre de limpieza se obtiene al destilar ácido acético, obteniendo un producto mucho más concentrado y ácido.

Para limpiar la puerta del horno se pueden realizar diferentes mezclas con vinagre, pero mezclas seguras. Nunca hay que mezclar vinagre con lavandina o con productos similares; esto puede generar una reacción química peligrosa.

Cómo eliminar la grasa de la puerta del horno usando vinagre

La grasa y los pegotes en la puerta del horno aparecen cuando salta aceite en una cocción, cuando no lo limpiamos con frecuencia o cuando los vapores de los alimentos se pegan en el vidrio.

Un horno sucio no solo es poco estético y desagradable; cuando dejamos restos de comida en el interior, las rejillas tienen pegotes y la puerta grasa, puede que la eficiencia térmica del horno se vea perjudicada.

Además, los restos de comida en el horno generan mal olor cada vez que lo prendemos, pueden ser inflamables y generan humo que se pega a los alimentos.

limpiar puerta de horno Rocía vinagre sobre el bicarbonato para ablandar la mugre.

Para limpiar las manchas amarillas en la puerta del horno hacen falta dos cosas: vinagre de limpieza y un poco de bicarbonato de sodio.

Lo primero es preparar la puerta del horno para limpiarla. Hay que abrirla y dejarla en posición horizontal.

Espolvorea un poco de bicarbonato en todo el interior de la puerta, sobre todo donde veas manchas marrones o amarillas. Rocía vinagre blanco y deja que actúe por media hora.

Con una esponja limpia, refriega la grasa y la suciedad. Verás que el vinagre ablanda todo y facilita la limpieza. Para finalizar, lo mejor es pasar un trapo limpio o servilleta descartable.

¿Cómo puedo limpiar el interior del horno?

Para este truco de limpieza conviene usar el vapor de vinagre. Para ello, hay que calentar en un recipiente apto para horno un poco de vinagre de alimentos, preferentemente el blanco, y dejar que el vapor ablande la suciedad de las paredes.

horno sucio También se puede limpiar el interior del horno usando vinagre.

Las rejillas del horno se pueden colocar en un recipiente con agua y vinagre o se pueden cubrir con servilletas embebidas en vinagre para ablandar la mugre.