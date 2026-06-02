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Truco de limpieza

Cómo descalsificar una cafetera: el secreto para que dure años

Te enseñamos el paso a paso seguro y correcto para descalsificar una cafetera, y te explicamos por qué hay que hacerlo

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
¿Cómo descalsificar la cafetera y alargar su vida útil?

¿Cómo descalsificar la cafetera y alargar su vida útil?

¿Has notado que tu café tiene gusto raro o que ya no sabe igual que antes?, por lo general esto se debe a que la cafetera necesita una descalcificación urgente.

El agua de la canilla contiene minerales como el calcio y el magnesio. Con el tiempo y el uso constante, estos minerales se acumulan en los conductos internos de la cafetera, formando una capa blanca conocida como sarro o cal.

¿Por qué es tan importante limpiar el sarro de tu cafetera?

La acumulación de cal en la cafetera genera tres problemas principales:

  • Altera el sabor: el sarro acumulado puede amargar el café o darle un desagradable gusto metálico.

  • Obstruye el flujo: el agua no circula a la presión correcta, lo que altera la extracción del café.

  • Reduce la temperatura: la cal actúa como un aislante térmico, por lo que tu café saldrá tibio en lugar de caliente.

Café
Cuando el caf&eacute; tiene "gusto raro" es momento de descalsificar la cafetera.

Cuando el café tiene "gusto raro" es momento de descalsificar la cafetera.

Cómo descalcificar una cafetera paso a paso

Si bien existen productos químicos comerciales (líquidos descalcificadores), te aconsejamos usar vinagre blanco o, en su defecto, el ácido cítrico.

Previo al paso a paso, te aconsejamos revisar el manual de tu fabricante. Algunas marcas específicas (como Nespresso o Dolce Gusto) recomiendan evitar el vinagre porque puede desgastar ciertos componentes internos a largo plazo si se usa en exceso.

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Algunas cafeteras pueden limpiarse internamente con vinagre blanco.

Algunas cafeteras pueden limpiarse internamente con vinagre blanco.

  • Retira los filtros, cápsulas usadas o restos de café molido.
  • Limpiá el depósito de agua con detergente y agua.
  • Mezclá partes iguales de agua y vinagre blanco hasta llenar el depósito de la cafetera. Si usas ácido cítrico, te aconsejamos disolver dos cucharadas de ácido cítrico en un litro de agua templada y viértelo en el depósito.
  • Encendé la cafetera y dejá que corra el proceso como si hicieras café. Sin embargo, tendrás que detener el ciclo a la mitad.
  • Apagá la máquina y dejá que la solución repose dentro de los conductos entre 15 y 30 minutos. Esto disolverá las incrustaciones de cal más fuertes.
  • Encendé nuevamente la cafetera y esperá a que termine el ciclo.
  • Desechá el líquido del depósito y limpialo bien.
  • Para evitar que tu próximo café sepa a vinagre, llena el depósito únicamente con agua limpia y filtrada y haz correr la máquina por completo. Repetí este proceso de enjuague 2 o 3 veces.

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