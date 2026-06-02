Cómo descalsificar una cafetera: el secreto para que dure años

El agua de la canilla contiene minerales como el calcio y el magnesio. Con el tiempo y el uso constante, estos minerales se acumulan en los conductos internos de la cafetera, formando una capa blanca conocida como sarro o cal.

¿Por qué es tan importante limpiar el sarro de tu cafetera?

La acumulación de cal en la cafetera genera tres problemas principales:

Altera el sabor: el sarro acumulado puede amargar el café o darle un desagradable gusto metálico.

Obstruye el flujo: el agua no circula a la presión correcta, lo que altera la extracción del café.

Reduce la temperatura: la cal actúa como un aislante térmico, por lo que tu café saldrá tibio en lugar de caliente.

Café Cuando el café tiene "gusto raro" es momento de descalsificar la cafetera. Canva

Cómo descalcificar una cafetera paso a paso

Si bien existen productos químicos comerciales (líquidos descalcificadores), te aconsejamos usar vinagre blanco o, en su defecto, el ácido cítrico.

Previo al paso a paso, te aconsejamos revisar el manual de tu fabricante. Algunas marcas específicas (como Nespresso o Dolce Gusto) recomiendan evitar el vinagre porque puede desgastar ciertos componentes internos a largo plazo si se usa en exceso.

Café (2) Algunas cafeteras pueden limpiarse internamente con vinagre blanco. Canva