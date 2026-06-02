La Patagonia vuelve a ocupar un lugar central en la paleontología mundial. Un equipo de investigadores de Argentina y Japón confirmó el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio raptor en la provincia de Santa Cruz, un descubrimiento que amplía el conocimiento sobre los depredadores que habitaron el hemisferio sur poco antes de la extinción masiva de los dinosaurios.
Argentina vuelve a sorprender al mundo con el descubrimiento de un dinosaurio raptor jamás visto
El descubrimiento aporta información clave sobre los dinosaurios que habitaron el sur del planeta hace 66 millones de años
La nueva especie fue bautizada Kank australis y sus restos fueron encontrados en las cercanías de El Calafate, en la estancia La Anita. Según informó el Gobierno de Santa Cruz, el hallazgo permite fortalecer el registro fósil de los unenlágidos, un grupo de dinosaurios poco representado debido a la fragilidad de sus huesos.
La historia del descubrimiento comenzó en 2019, cuando los investigadores recuperaron un fragmento de garra que sugería la presencia de un raptor. Años más tarde, durante nuevas expediciones realizadas en 2024, aparecieron vértebras cervicales y dientes que permitieron confirmar que se trataba de una especie hasta entonces desconocida.
Un depredador patagónico con identidad propia, el descubrimiento que describe al dinosaurio
Los fósiles fueron sometidos a estudios mediante tomografía computada y microscopía electrónica, herramientas que revelaron características anatómicas únicas. La investigación fue publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology y estuvo encabezada por el paleontólogo Matias Motta, junto a especialistas del Museo Molina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.
El nombre elegido tiene una fuerte raíz cultural. “Kank” proviene de la tradición del pueblo aonikenk o tehuelche y hace referencia al “gran Ñandú” creador de la constelación Choiols, identificada con la Cruz del Sur. “Australis”, en tanto, alude a la ubicación austral donde fueron hallados los restos.
Los científicos estiman que el animal tenía un tamaño similar al de un gran ñandú, con una masa cercana a los 27 kilos. Caminaba sobre dos patas y poseía la característica garra curva en el segundo dedo del pie.
Motta destacó que Kank australis se diferencia de raptores del hemisferio norte, como el Velociraptor, por sus dientes cónicos con pequeñas estrías y por particularidades exclusivas en las vértebras cervicales. Además, el hallazgo confirma que los unenlágidos estaban ampliamente distribuidos en el sur del planeta poco antes del impacto del meteorito ocurrido hace 66 millones de años.