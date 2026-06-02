Argentina vuelve a sorprender al mundo con el descubrimiento de un dinosaurio raptor jamás visto

dino santa cruz 2 Los especialistas trabajaron duro para hallar los restos fósiles que sorprenden al mundo. Foto: gentileza

Un depredador patagónico con identidad propia, el descubrimiento que describe al dinosaurio

Los fósiles fueron sometidos a estudios mediante tomografía computada y microscopía electrónica, herramientas que revelaron características anatómicas únicas. La investigación fue publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology y estuvo encabezada por el paleontólogo Matias Motta, junto a especialistas del Museo Molina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.

El nombre elegido tiene una fuerte raíz cultural. “Kank” proviene de la tradición del pueblo aonikenk o tehuelche y hace referencia al “gran Ñandú” creador de la constelación Choiols, identificada con la Cruz del Sur. “Australis”, en tanto, alude a la ubicación austral donde fueron hallados los restos.

dino santa cruz El descubrimiento sorprende al mundo científico. Foto: Gobierno de Santa Cruz

Los científicos estiman que el animal tenía un tamaño similar al de un gran ñandú, con una masa cercana a los 27 kilos. Caminaba sobre dos patas y poseía la característica garra curva en el segundo dedo del pie.

Motta destacó que Kank australis se diferencia de raptores del hemisferio norte, como el Velociraptor, por sus dientes cónicos con pequeñas estrías y por particularidades exclusivas en las vértebras cervicales. Además, el hallazgo confirma que los unenlágidos estaban ampliamente distribuidos en el sur del planeta poco antes del impacto del meteorito ocurrido hace 66 millones de años.