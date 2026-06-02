Descubren a dos bebés del Imperio Romano enterrados con algo más valioso que el oro

entierro bebes La tela en la que fueron enterrados los bebés estaba teñida con el tinte más caro de la antigüedad.

Las familias adineradas de la época pagaban por este tipo de entierro, costoso y exclusivo, que incluía resinas importadas desde el Mediterráneo y la península arábiga.

Más caro que el oro

El análisis químico confirmó la presencia de la sustancia en dos tumbas del siglo III o IV después de Cristo. Uno de los niños estaba envuelto en un manto con flecos y una segunda tela tejida con hilos finos.

La producción de este tinte requería la recolección de miles de caracoles marinos para obtener apenas unos gramos de colorante, situación que limitaba su uso legal mediante leyes estrictas.

bebes roma Los arqueólogos destacaron que se trata de un descubrimiento fastuoso.

Los hallazgos modifican las teorías previas de la arqueología sobre el trato hacia los menores fallecidos en el mundo romano. La alta mortalidad infantil de la época coexistía con restricciones legales para el luto público de los recién nacidos.

La presencia de estos elementos ratifica el acceso de los habitantes locales a bienes de lujo provenientes de los confines imperiales, algo que no había sido registrado hasta ahora. Los expertos señalaron la relevancia de los infantes en la estructura social de la región británica.