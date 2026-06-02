Las mujeres "bordadoras por la memoria" fueron homenajeadas en la Legislatura

mujeres bordadoras distinguidas en el senado Las mujeres bordadoras junto al senador Félix González y la diputada Lidia Quintana. Foto: Prensa Legislatura

Mujeres de los Confines y por la Memoria

En el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de Mendoza, se hizo el acto de entrega de la declaración de interés legislativo a la labor desarrollada por la Asociación Jubypen Mendoza, junto a los colectivos Mujeres de los Confines, Mujeres por la Memoria y Resistencia y Memoria (Trabajadoras de la Educación del SUTE), por la creación y realización del proyecto “Bordadoras por la Memoria”.

La iniciativa de reconocimiento fue impulsada por González a través de un proyecto en la Cámara de Senadores, "con el objetivo de destacar el trabajo colectivo llevado adelante por estas organizaciones en defensa de la memoria histórica y los derechos humanos".

Se sumó la diputada provincial Lidia Quintana -del mismo espacio que González- junto a integrantes de las organizaciones homenajeadas, referentes de derechos humanos, familiares y público en general.

Se presentaron el Coro de la Legislatura de Mendoza y artistas invitados, quienes acompañaron con música la ceremonia.

mujeres bordadoras distinguidas en el senado1 En el Salón de los Pasos Perdidos fue el acto de entrega del reconocimiento a las mujeres bordadoras de Jubypen. Foto: Legislatura de Mendoza

Jubypen Mendoza, que tuvo la iniciativa de las bordadoras, es una asociación civil sin fines de lucro creada en 2017, dedicada a promover y defender los derechos humanos de las personas mayores, impulsando espacios de participación, expresión y construcción colectiva. Desde 2024 organiza las marchas de los jubilados los miércoles en la plaza San Martín.

El trabajo colectivo permitió confeccionar tres grandes banderas en las que fueron plasmados los nombres de 276 desaparecidos de Mendoza.

Según Ana María Villafañe, integrante de la comisión directiva de Jubypen, "el proyecto fue realizado con respeto, compromiso y afecto hacia quienes compartieron una misma generación y una misma época, buscando preservar para siempre su memoria y sus ideales".

mujeres por la memoria distinguidas en el senado "Mujeres por la memoria". La reconocida dirigente política peronista y abogada Angélica Escayola de Guevara muestra la distinción. Detrás de ella la actriz, docente y directora de teatro Vilma Rúpolo. Foto: Legislatura de Mendoza

"La experiencia tuvo uno de sus momentos más significativos durante la movilización del 24 de marzo de 2026, cuando las banderas recorrieron las calles de Mendoza como homenaje a las personas desaparecidas, a las Madres de Plaza de Mayo y a quienes continúan sosteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia", agregó la mujer.

Félix González destacó la importancia de reconocer "el trabajo de organizaciones que, desde la participación comunitaria y el compromiso social, contribuyen a mantener viva la memoria colectiva y a fortalecer los valores democráticos. El reconocimiento busca poner en valor una experiencia que transformó el recuerdo y la reflexión en una acción colectiva de construcción cultural, transmisión histórica y defensa de los derechos humanos".