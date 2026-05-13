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Otra marcha de los jubilados de Mendoza con renovados reclamos contra Alfredo Cornejo y Javier Milei

Los jubilados de Mendoza cumplieron la marcha número 116. Nuevamente cuestionaron al presidente Javier Milei y al gobernador Alfredo Cornejo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Cornejo cómplice de la entrega del país, dice uno de los carteles exhibidos por los jubilados.

"Cornejo cómplice de la entrega del país", dice uno de los carteles exhibidos por los jubilados.

Foto: gentileza Miguel Cicconi

Los jubilados y pensionados de Mendoza volvieron a marchar este miércoles desde la plaza San Martín y nuevamente sobresalieron los carteles contra Alfredo Cornejo y Javier Milei, además de otros en los que se refleja la compleja situación que están viviendo.

Fue la marcha número 116, convocada por Jubypen (jubilados y pensionados de Mendoza) siempre con punto de partida en la plaza San Martín de Ciudad aunque también se replican en otros sitios de la provincia como Godoy Cruz, San Martín y San Rafael.

Las movilizaciones de los adultos mayores comenzaron a realizarse en febrero de 2024 cuando sus salarios sufrieron un gran ajuste prácticamente con el inicio de la gestión de Javier Milei. Luego perdieron algunos beneficios, relacionados sobre todo con la atención de la salud, más los problemas con el PAMI.

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Los jubilados cumplieron la marcha n&uacute;mero 116 en Mendoza.

Los jubilados cumplieron la marcha número 116 en Mendoza.

Las marchas de los jubilados, un clásico

Las marchas de los jubilados de Mendoza cada miércoles ya son casi un clásico de Mendoza. Con calor o con frío e incluso con lluvia, nunca dejaron de movilizarse cada semana, a veces con mucho acompañamiento y otras veces con menos.

Siempre han aclarado que no están enrolados en ninguna agrupación partidaria. En esta ocasión, como en tantas otras, se movilizaron con ellos agrupaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos y desde hace bastante tiempo organizaciones relacionadas con discapacitados.

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Los jubilados avanzan por la avenida San Mart&iacute;n.

Los jubilados avanzan por la avenida San Martín.

Este miércoles tras salir desde la plaza los jubilados se desplazaron por calle Gutiérrez hasta la avenida San Martín, tomaron Necochea y luego retornaron al punto de salida.

Allí los oradores coincidieron en las críticas tanto contra el gobierno nacional como el provincial. Cuestionaron especialmente "el sometimiento de Cornejo a las políticas de Milei".

La marcha transcurrió sin incidentes, con una discreta custodia policial y apoyo de preventores municipales. En esto Mendoza se ha diferenciado de las marchas de jubilados en Buenos Aires que en numerosas ocasiones fueron objeto de represión policial.

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