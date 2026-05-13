Otra marcha de los jubilados de Mendoza con renovados reclamos contra Alfredo Cornejo y Javier Milei

marcha de jubilados 116d Los jubilados cumplieron la marcha número 116 en Mendoza. Foto: Miguel Cicconi

Las marchas de los jubilados, un clásico

Las marchas de los jubilados de Mendoza cada miércoles ya son casi un clásico de Mendoza. Con calor o con frío e incluso con lluvia, nunca dejaron de movilizarse cada semana, a veces con mucho acompañamiento y otras veces con menos.

Siempre han aclarado que no están enrolados en ninguna agrupación partidaria. En esta ocasión, como en tantas otras, se movilizaron con ellos agrupaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos y desde hace bastante tiempo organizaciones relacionadas con discapacitados.

marcha de jubilados 116a Los jubilados avanzan por la avenida San Martín. Foto: Miguel Cicconi

Este miércoles tras salir desde la plaza los jubilados se desplazaron por calle Gutiérrez hasta la avenida San Martín, tomaron Necochea y luego retornaron al punto de salida.

Allí los oradores coincidieron en las críticas tanto contra el gobierno nacional como el provincial. Cuestionaron especialmente "el sometimiento de Cornejo a las políticas de Milei".

La marcha transcurrió sin incidentes, con una discreta custodia policial y apoyo de preventores municipales. En esto Mendoza se ha diferenciado de las marchas de jubilados en Buenos Aires que en numerosas ocasiones fueron objeto de represión policial.