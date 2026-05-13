Otra marcha de los jubilados de Mendoza con renovados reclamos contra Alfredo Cornejo y Javier Milei

Los jubilados y pensionados de Mendoza volvieron a marchar este miércoles desde la plaza San Martín y nuevamente sobresalieron los carteles contra Alfredo Cornejo y Javier Milei, además de otros en los que se refleja la compleja situación que están viviendo.
Fue la marcha número 116, convocada por Jubypen (jubilados y pensionados de Mendoza) siempre con punto de partida en la plaza San Martín de Ciudad aunque también se replican en otros sitios de la provincia como Godoy Cruz, San Martín y San Rafael.
Las movilizaciones de los adultos mayores comenzaron a realizarse en febrero de 2024 cuando sus salarios sufrieron un gran ajuste prácticamente con el inicio de la gestión de Javier Milei. Luego perdieron algunos beneficios, relacionados sobre todo con la atención de la salud, más los problemas con el PAMI.
Las marchas de los jubilados, un clásico
Las marchas de los jubilados de Mendoza cada miércoles ya son casi un clásico de Mendoza. Con calor o con frío e incluso con lluvia, nunca dejaron de movilizarse cada semana, a veces con mucho acompañamiento y otras veces con menos.
Siempre han aclarado que no están enrolados en ninguna agrupación partidaria. En esta ocasión, como en tantas otras, se movilizaron con ellos agrupaciones sociales, gremiales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos y desde hace bastante tiempo organizaciones relacionadas con discapacitados.
Este miércoles tras salir desde la plaza los jubilados se desplazaron por calle Gutiérrez hasta la avenida San Martín, tomaron Necochea y luego retornaron al punto de salida.
Allí los oradores coincidieron en las críticas tanto contra el gobierno nacional como el provincial. Cuestionaron especialmente "el sometimiento de Cornejo a las políticas de Milei".
La marcha transcurrió sin incidentes, con una discreta custodia policial y apoyo de preventores municipales. En esto Mendoza se ha diferenciado de las marchas de jubilados en Buenos Aires que en numerosas ocasiones fueron objeto de represión policial.