Activaron el protocolo en una escuela de Guaymallén por un alumno asistió con un cuchillo

Según la primera información, el joven había recibido amenazas de una golpiza por parte de alumnos de otra institución, por lo que habría llevado el arma blanca para resguardarse.

Más allá de que la situación no pasó a mayores y el lunes las clases se brindaron con normalidad, las autoridades de la escuela Fénix emitieron un comunicado en horas de la tarde donde le informaron a los padres que los menores debían asistir sin mochilas a partir de este martes. Por este motivo, esta mañana los jóvenes llevaron con bolsas transparentes o con los útiles directamente en sus manos, tal como indica el protocolo.