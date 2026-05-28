Estudiantes de Las Heras salieron a limpiar callejones y dieron una lección de conciencia

“Las buenas acciones se contagian”. Con esa frase, simple pero poderosa, la directora de una escuela de Las Heras, Lorena Curia, resume el espíritu de una actividad que movilizó a estudiantes, docentes, policías y personal municipal en un objetivo común: limpiar, cuidar y devolverle dignidad a un rincón del departamento históricamente señalado por la basura.
La iniciativa nació en la escuela 4-250 Algarrobal de Abajo, donde junto al área de Educación Física decidieron poner en marcha un proyecto interdisciplinario llamado “Guardianes del Algarrobal”. La propuesta combinó actividad física con conciencia ambiental mediante una práctica conocida como plogging, que consiste en realizar ejercicio mientras se recogen residuos.
Así, estudiantes de 4° y 5° año salieron a recorrer los callejones Rivas y San Esteban, colindantes con la escuela, para juntar la basura acumulada en la zona.
“Siempre Las Heras ha sido vista como un lugar de basurero. Creemos que poco a poco podemos crear una conciencia que nos haga más respetuosos con el entorno”, explicó Curia.
Efecto contagio: se sumó el municipio con bolsas de basuras y personal del GUM
Pero lo que comenzó como una idea escolar rápidamente generó un efecto contagio. El proyecto fue presentado a la Municipalidad de Las Heras, que no dudó en sumarse aportando bolsas de residuos y personal del GUM, cuyos trabajadores también se pusieron manos a la obra para limpiar los callejones junto a los alumnos.
A la cruzada ambiental también se unió la Policía del Algarrobal, que acompañó la jornada para fortalecer el trabajo comunitario y la articulación entre instituciones.
Las imágenes de decenas de bolsas repletas de residuos fueron el resultado visible de una mañana distinta. Sin embargo, para la comunidad educativa, el verdadero impacto fue otro: sembrar conciencia.
“Excelente trabajo”, destacó la directora, orgullosa del compromiso de los chicos.
Curia destacó: “Hoy las escuelas muchas veces quedan atravesadas por noticias vinculadas a violencia, amenazas o conflictos. Nosotros, desde la institución, elegimos responder desde otro lugar”.
“Frente a tantos protocolos y amenazas, respondemos con una actividad de empatía y conciencia ambiental”, sostuvo Curia.
El proyecto “Guardianes del Algarrobal” no sólo apunta a limpiar espacios públicos, sino también a construir redes entre estudiantes, vecinos, fuerzas de seguridad y el municipio, con la esperanza de transformar, a mediano plazo, la imagen de una comunidad que busca ser reconocida por algo mucho más valioso que la basura: el compromiso de su gente.