Estudiantes de Las Heras salieron a limpiar callejones y dieron una lección de conciencia

“Siempre Las Heras ha sido vista como un lugar de basurero. Creemos que poco a poco podemos crear una conciencia que nos haga más respetuosos con el entorno”, explicó Curia.

Efecto contagio: se sumó el municipio con bolsas de basuras y personal del GUM

Pero lo que comenzó como una idea escolar rápidamente generó un efecto contagio. El proyecto fue presentado a la Municipalidad de Las Heras, que no dudó en sumarse aportando bolsas de residuos y personal del GUM, cuyos trabajadores también se pusieron manos a la obra para limpiar los callejones junto a los alumnos.

A la cruzada ambiental también se unió la Policía del Algarrobal, que acompañó la jornada para fortalecer el trabajo comunitario y la articulación entre instituciones.

alumnos de el algarrobal juntan basura (1) Con bolsas y mucha actitud. Los chicos salieron a limpiar los callejones de las inmediaciones.

Las imágenes de decenas de bolsas repletas de residuos fueron el resultado visible de una mañana distinta. Sin embargo, para la comunidad educativa, el verdadero impacto fue otro: sembrar conciencia.

“Excelente trabajo”, destacó la directora, orgullosa del compromiso de los chicos.

Curia destacó: “Hoy las escuelas muchas veces quedan atravesadas por noticias vinculadas a violencia, amenazas o conflictos. Nosotros, desde la institución, elegimos responder desde otro lugar”.

“Frente a tantos protocolos y amenazas, respondemos con una actividad de empatía y conciencia ambiental”, sostuvo Curia.

escuela algarrobal de abajo junta basura (1) Una zona donde la basura siempre fue protagonista y el deseo de modificarlo. La directora Lorena Curia estuvo al frente del proyecto.

El proyecto “Guardianes del Algarrobal” no sólo apunta a limpiar espacios públicos, sino también a construir redes entre estudiantes, vecinos, fuerzas de seguridad y el municipio, con la esperanza de transformar, a mediano plazo, la imagen de una comunidad que busca ser reconocida por algo mucho más valioso que la basura: el compromiso de su gente.